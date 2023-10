PRF alerta sobre falso vídeo de deslizamento de terra na BR-376 entre Paraná e Santa Catarina

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) divulgou na manhã desta segunda-feira (10) que está circulando, falsamente, nas redes sociais, um vídeo de 2022 a respeito do deslizamento de terra na BR-376, que liga Paraná a Santa Catarina.





As imagens foram postadas na data de 28/11/2022 e a corporação ressalta que ele não reflete a situação do local, que se encontra com o fluxo normalizado.

A PRF destaca ainda que "compartilhamento de notícia falsa é sempre prejudicial, pois induz ao erro e contribui para a desinformação da população".





Qualquer dúvida ou emergência, a orientação é ligar para o 191.