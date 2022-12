PRF apreende caminhão carregado com cigarros em Bandeirantes

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na noite desta segunda-feira (19), um caminhão carregado com cigarros. A ocorrência foi registrada na PR-885, em Bandeirantes, cidade da região Norte do Paraná.





Os policiais, que trafegavam pela via, desconfiaram da atitude do motorista do veículo e deram ordem de parada. O condutor desobedeceu e, com isso, foi seguido pelos agentes, que o alcançaram a alguns metros.

Segundo a PRF, foram encontradas 350 caixas de cigarros do Paraguai no compartimento de cargas.





Após consultas aos sistemas, os policiais constataram que o motorista do caminhão possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de contrabando. Além disso, tinha a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) cassada e não tinha permissão para dirigir veículos de carga.





A ocorrência foi encaminhada para a PF (Polícia Federal) de Londrina.