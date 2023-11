Quatro pessoas são baleadas em Sarandi e ataque termina com dois homens mortos

Quatro pessoas foram baleadas em Sarandi, no Noroeste do Paraná, na noite deste domingo (26). Dois homens que foram atingidos pelos disparos morreram, enquanto duas mulheres ficaram feridas após serem atingidas por balas perdidas nos membros inferiores.





As duas vítimas mulheres foram atendidas por equipes médicas do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e do Siate (Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma) e, até o momento, não correm risco de morte.

Segundo informações da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o ataque tiros começou quando dois homens passaram pelo local do crime em uma motocicleta. A dupla teria fugido depois de disparar contra as vítimas, que morreram no local.





Além dos policiais militares, estiveram no local a PCPR (Polícia Civil do Paraná), a Polícia Científica e o IML (Instituto Médico Legal), que fez o recolhimento dos corpos.





O crime será investigado pela Polícia Civil.