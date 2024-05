Receita Federal e PRF apreendem maconha em meio à carga de soja em Iguaraçu

Auditores da Receita Federal e policiais rodoviários federais apreenderam, na tarde desta terça-feira (21), na PR 218, perímetro urbano de Iguaraçu, região norte do Estado, 3.560 kg de maconha em meio à carga de soja.







Os agentes abordaram a carreta após suspeitarem das atitudes do condutor. Iniciado a fiscalização o motorista, um homem de 43 anos, apresentou nervosismo excessivo. Foi solicitado para que houvesse o deslocamento da carreta, e os agentes visualizaram fardos de drogas no meio da carga de soja.

Os agentes deslocaram até uma unidade de recebimento de grãos naquela localidade e com o içamento da carreta, os fardos de maconha foram despejados. Ainda segundo o condutor, ele carregou soja junto à maconha em Naviraí/MS e pretendia entregá-la em Londrina.





Pelo transporte criminoso, ele receberia determinada quantia em dinheiro. Ele foi preso em flagrante e encaminhado junto com a carreta e a droga à Delegacia de Polícia Civil em Astorga. O homem responderá pelo crime de tráfico de drogas, com pena que pode chegar a 15 anos de reclusão. (Com PRF Maringá)