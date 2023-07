Socorrista do Samu é envenenada em Santo Antônio da Platina e Polícia Civil investiga tentativa de homicídio

Uma socorrista do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, foi envenenada no dia 11 de julho e a PC-PR (Polícia Civil do Paraná) trata e investiga o crime como tentativa de homicídio qualificado.





De acordo com o delegado da PC-PR Rafael Pereira, a vítima, de 40 anos, passou mal após tomar um cappuccino no local de trabalho durante seu plantão.

A mulher foi encaminhada às pressas ao pronto-socorro e a equipe de profissionais do Samu comunicou a Polícia Civil sobre o ocorrido, já que suspeitavam de um envenenamento por carbamato, popularmente conhecido como chumbinho. Com isso, conforme aponta Pereira, um inquérito policial foi instaurado.