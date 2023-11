Tia de homem preso por agredir ex-companheira agride policiais e também é presa

Uma mulher foi presa após agredir agentes da PMPR (Polícia Militar do Paraná) na noite desta quarta-feira (22) no Jardim União da Vitória, na Zona Sul de Londrina.





De acordo com a Polícia Militar, a suspeita agrediu os policiais enquanto os agentes realizavam a prisão de seu sobrinho, que foi acusado de agredir uma ex-companheira.

Publicidade

Publicidade





No local do crime, a ex-companheira agredida contou aos agentes que o homem foi até sua casa e forçou a abertura do portão para conseguir entrar. O suspeito, que estava junto de sua tia, tentou tirar o bebê da mulher - que também é seu filho.





A ex-companheira resistiu e foi agredida com empurrões e arranhões, assim como sofreu agressões verbais com xingamentos. A mãe da vítima tentou intervir, mas também foi agredida. A proprietária da residência e outro indivíduo que mora no local também foram agredidos pelo homem.

Publicidade