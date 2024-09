Veículo carregado de produtos estrangeiros é apreendido pela polícia em Arapongas

Um veículo carregado de produtos de origem estrangeira foi apreendido nesta sexta-feira (27) no município de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) em uma ação conjunta entre a PF (Polícia Federal), Receita Federal e PM (Polícia Militar). Entre os produtos, armas de airsoft, espumantes e azeite.





A ação ocorreu a zona urbana do município e resultou na prisão em flagrante de uma mulher de 52 anos de idade com antecedentes criminais pelo crime de contrabando, moradora da cidade de Foz do Iguaçu (Oeste).





O veículo apreendido continha em seu interior nove armas de airsoft longas e seis curtas, 78 galões supostamente de azeite sem rótulo, 92 lunetas para arma de fogo, 24 garrafas de espumante Chandon e um rolo de rótulo de plástico com a identificação do azeite Valle Viejo.

As mercadorias teriam como destino a região de Londrina. O veículo e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Receita Federal de Londrina para os procedimentos cabíveis.





Após ser conduzida para a Delegacia da PF em Londrina e interrogada pela polícia, a presa foi encaminhada ao 3º Distrito Policial do município, onde encontra-se à disposição da Justiça Federal e responderá pelo crime de contrabando, cuja pena pode variar de 2 a 5 anos de reclusão.