Após acabar com programa de escolas cívico-militares, Governo anuncia plano de transição

A direção do Colégio Estadual Helena Kolody, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), aguarda o fim do recesso de julho para saber quantos alunos voltarão para as aulas

Embora o governo Lula tenha optado por encerrar o programa federal de fomento, as redes de ensino estaduais podem manter o formato com recursos próprios, caso desejem.

O programa de escolas cívico-militares consistia em unidades de ensino que contavam com a atuação de militares da reserva, policiais militares e bombeiros na administração, enquanto as secretarias de Educação mantinham a responsabilidade pelo currículo escolar.

Enquanto alguns governadores, como Ratinho Junior (PSD) do Paraná e Ibaneis Rocha (MDB) do Distrito Federal, manifestaram a intenção de manter seus programas cívico-militares, o Ministério da Educação encaminhou um ofício para as secretarias de educação solicitando o início da transição desse modelo e a retirada gradual dos militares das escolas.





O encerramento gradual do programa ocorrerá até o fim do ano letivo, com a retirada dos militares das Forças Armadas que atuam nas escolas. A medida teve o aval do Ministério da Defesa.





A decisão era aguardada há algum tempo e gerou debates no Congresso, onde alguns parlamentares defendiam a militarização das escolas, enquanto outros criticavam a medida.





O ministro da Educação, Camilo Santana, justificou a decisão, alegando que o modelo não estava alinhado com a política do governo e apontou desvio de recursos da educação para pagamento de militares. O PT, partido do atual governo, é majoritariamente contra o modelo, embora haja defensores dessa abordagem em outras legendas que apoiam o governo.