Governo do Paraná quer modelo de gestão metropolitana da capital no interior

Instituída pela lei 21.353, a Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep) é a nova aposta do governo Ratinho Junior (PSD) para tentar levar ao interior do Estado políticas públicas que ajudem a resolver problemas comuns aos municípios das regiões metropolitanas de Londrina, Maringá e Cascavel.





A autarquia substituiu a Comec. Até então funcionando desde 1974, a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba reúne atribuições como atender a capital e sua região metropolitana na integração do transporte coletivo — inclusive, intermediando aportes milionários do governo estadual para bancar o sistema.

Trabalhar em parceria com outros órgãos nas Funções Públicas de Interesse Comum [FPICs] das cidades estão entre as principais tarefas da agência, conforme informa seu diretor-presidente, Gilson Santos. As demandas, segundo ele, reúnem questões ambientais, de uso do solo, saneamento básico, habitação, sistema viário e transporte coletivo.





Com a lei publicada em 1º de janeiro, corre agora um prazo de 12 meses para a efetiva extinção da Comec e o início do funcionamento da Amep.

“O objetivo do governo é que, gradativamente, a agência vá replicando essas atividades que são trabalhadas na Região Metropolitana de Curitiba nas outras três regiões”, disse Santos.





“Uma questão muito presente hoje é a habitação. É pensar como as cidades podem oferecer nos seus planos diretores o melhor aproveitamento dos espaços públicos. Que a população possa principalmente estar perto dos serviços públicos e comerciais e que possa viver aproveitando melhor o seu tempo, evitando longos deslocamentos”, vislumbra o diretor-presidente, que comandava a própria Comec.





