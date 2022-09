Lula já gastou R$ 51 milhões em campanha; Bolsonaro ultrapassa R$ 15 milhões

Os candidatos à presidência do Brasil seguem disponibilizando, no site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), os gastos de campanha nas eleições de 2022. Enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) informou despesas que chegam a R$ 51 milhões, Jair Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição, declarou ter utilizado pouco mais de R$ 15 milhões, até o momento.







Ciro Gomes (PDT), por sua vez, informou que a sua candidatura à presidência já custou R$ 20 milhões, sendo 30% utilizados em campanhas publicitárias e 14% em gráficas. Simone Tebet (MDB) tenta chegar ao Palácio do Planalto com uma das campanhas mais caras, beirando os R$ 33 milhões. Com apenas 1% das intenções de voto nas pesquisas eleitorais, Soraya Thronicke (UNIÃO) é a terceira com mais despesas, com R$ 27 milhões.

Dos cerca de R$ 51 milhões gastos por Lula, mais da metade foram com campanhas publicitárias. Já Bolsonaro gastou 37% do arrecadado em devolução de recursos ao Partido Liberal, a fim de cobrir gastos com locações de imóveis, assentos, banheiros químicos, palcos e outras prestações de serviços. Confira, abaixo, os valores utilizados nas campanhas dos cinco principais candidatos à presidência do país até esta sexta-feira (16).