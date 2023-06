Marco legal dos games avança no Senado

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou, nesta terça-feira (6), o relatório do marco legal dos jogos eletrônicos, que visa regulamentar o setor no país.







O texto ainda precisa passar, pelo menos, pelo plenário da Casa. Se houver alterações em seu conteúdo, precisa voltar para a Câmara dos Deputados para nova apreciação - caso contrário, vai à sanção da Presidência.





O texto aprovado nesta terça estabelece que jogos eletrônicos poderão ser usados para fins terapêuticos, treinamento para condução de veículos e simulação de manuseio de máquinas.

O projeto, de autoria do deputado Kim Kataguiri (União-SP), regula a fabricação, importação, venda e desenvolvimento dos jogos eletrônicos no país. O relator na comissão econômica, o senador Irajá (PSD-TO), fez apenas uma emenda de redação ao texto.





Ele incluiu, no escopo do marco legal, além do da "fabricação, a importação, a comercialização, o desenvolvimento e a prestação dos serviços de entretenimento", como estava no texto original, também "o uso comercial dos jogos eletrônicos".

Segundo o senador, o ajuste visa dar mais segurança ao mercado.





"O comércio de jogos não se restringe à aquisição de licença de uso de softwares, mas também ao uso comercial das marcas associadas aos jogos eletrônicos por meio de licenciamento para a sua utilização em diversos outros meios, inclusive a realização de torneios", afirmou, em seu relatório.

Por ser uma emenda de redação (ou seja, um alteração que não fere o mérito do projeto), a mudança não obriga que o texto volte à Câmara para nova análise.





O texto exclui da definição de jogos eletrônicos as máquinas de caça-níquel e outros jogos de azar.

