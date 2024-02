Milei compartilha mensagens que associam Lula ao Hamas e exaltam ato de Bolsonaro

O presidente argentino também compartilhou mensagem que afirmava que no domingo se definia "el rumbo de la politica en Brasil y la resistencia contra la dictadura de Lula da Silva" [o rumo da política no Brasil e a resistência contra a ditadura de Lula da Silva"].





Em agosto do ano passado, antes de vencer as eleições, Milei chegou a dizer que, caso fosse eleito, não manteria relações com o Brasil ou países liderados por "comunistas" e nem se reuniria com Lula após assumir a Casa Rosada. Por diversas vezes, ele também ameaçou um afastamento com outro parceiro estratégico da Argentina, a China.



Em dezembro, o discurso de Milei mudou e ele chegou a convidar para a sua posse o mandatário brasileiro, que acabou apenas enviando o seu chanceler, Mauro Vieira, quebrando uma tradição de quatro décadas. A última vez que presidente ou vice não foi a Buenos Aires ocorreu em 1983.





No começo de fevereiro, o ministro da Economia da Argentina, Luis Caputo, afirmou que conta com o Brasil para ajudar a Argentina a superar a grave crise econômica que o país enfrenta e que a única divergência entre os dois países é no futebol.