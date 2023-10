Paraná anuncia que sete pontes do Norte Pioneiro serão reformadas

Sete pontes do Norte Pioneiro serão reformadas

O DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) contratou a reforma de nove obras de arte especiais em rodovias do Norte Pioneiro. O investimento é de R$ 7.651.898,85, com prazo de execução de nove meses após emissão de ordem de serviço, o que deve acontecer nos próximos dias.