5 ideias para montar closets e sapateiras em pequenos espaços

Com o advento dos imóveis menores, muitas vezes o morador já imagina a impossibilidade de contar com o conforto de um closet e sapateira para organização dos seus itens. Entretanto, com soluções criativas da arquitetura de interiores e a versatilidade dos projetos de marcenaria, é possível sim contar com estrutura práticas e muito bem concebidas de acordo com o espaço disponível! Entre as possibilidades, o pequeno closet pode contemplar o local de algum armário um uma área de pouca utilização. Quanto à forma, o conjunto de prateleiras, araras e gavetas já são suficientes para iniciar essa concepção.

A arquiteta Marina Carvalho, à frente do escritório que leva o seu nome, compartilha sua experiência de realizar, em seus projetos, closets e sapateiras que foram adicionados nos ambientes de forma discreta e eficiente, atendendo a necessidade dos moradores. “Nem toda casa dispõe de um cômodo que pode ser utilizado apenas para roupas e sapatos. Nestes casos, um closet pequeno pode ser solução para armazenar as peças. Além disso, é totalmente possível elaborar um espaço viável e dentro da proposta decorativa do imóvel”, destaca.





Para quem está com dificuldades para definir o espaço e a forma, acompanhe as dicas pautadas em projetos executados por Marina e a também arquiteta Cristiane Schiavoni: