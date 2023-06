Meses mais frios do ano requerem cuidados especiais para o aquecimento a gás

Seguindo essas recomendações, o uso dos aquecedores a gás é seguro e proporciona maior conforto térmico. Diante de qualquer sinal ou indício de vazamento de gás, é recomendado abrir as janelas para proporcionar a renovação do ar no ambiente, fechar as válvulas do aparelho, não acender luzes, isqueiros, nem ligar o fogão e buscar imediatamente auxílio técnico qualificado. Também é importante aguardar a chegada dos profissionais do lado de fora da residência.

A revisão periódica dos aparelhos a gás é essencial. Em seu site, a Compagas mantém uma lista de empresas credenciadas para a prestação de assistência técnica e manutenção de aquecedores . Os técnicos devem seguir as orientações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para as instalações de aparelhos a gás, e por isso é fundamental que as assistências técnicas sejam registradas junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e autorizadas pelos fabricantes dos aparelhos a gás.

A Companhia Paranaense de Gás (Compagas), distribuidora de gás canalizado do Estado, com foco na segurança de toda a sociedade, ressalta a importância da manutenção e revisão periódica dos aparelhos a gás, em especial dos aquecedores de água, e da ventilação permanente dos ambientes.

Muitas pessoas utilizam aparelhos de aquecimento a gás. Nos meses mais frios do ano, é preciso tomar cuidados especiais. Isso porque, com a queda nas temperaturas e, para se proteger do frio, é comum que as residências fiquem mais fechadas e, com isso, há uma menor circulação de ar. Nesse cenário, fica o alerta para os cuidados com os aparelhos a gás e para o acúmulo do monóxido de carbono: um gás tóxico, sem cor nem cheiro, de difícil percepção, e cuja inalação pode ser fatal.

COZINHAS E SALAS

HÁBITOS

- A cozinha também é local de economia. Cozinhe com as panelas tampadas e ao usar o forno, evite abrir e fechar a porta com frequência.

A temperatura baixou e o consumo subiu? Faça diferente e economize energia. Com as temperaturas mais baixas é necessária mais energia para aquecer a água e, com isso, é normal que o consumo de gás seja maior nos meses mais frios do ano. Por isso, alguns hábitos podem ser modificados para dar lugar a ações mais conscientes.

