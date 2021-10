Cartilha ensina cultivo de horta em casa

A Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná lançou nesta terça-feira (19) a cartilha Horta como Hobby II. O objetivo é contribuir com informações sobre cultivo e colheita de hortaliças e estimular a prática da horta em casa.

O lançamento é mais uma iniciativa que marca o Dia Mundial da Alimentação, comemorado em 16 de outubro. O material é online e gratuito.

O primeiro volume, de 2020, já reunia dicas importantes sobre o tema, além de indicar as melhores épocas para plantio e as propriedades nutricionais e terapêuticas de diversos produtos.





Agora, a versão atualizada inclui informações sobre locais para cultivo, o passo a passo para montar o vaso e controle de pragas e doenças.

Segundo a chefe do Desan, Márcia Stolarski, a produção própria de hortaliças gera redução dos custos e é benéfica para a saúde das famílias, além de estimular a atividade física, ocupacional e interativa. “Diante do sucesso do primeiro volume, decidimos expandir as orientações e, assim, contribuir também para a educação alimentar”, diz.





O segundo volume da cartilha completo pode ser acessado pelo link.