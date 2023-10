Passo a passo: saiba como limpar fornos e fogões

Para facilitar a vida e prolongar a vida útil dos eletrodomésticos, o processo de limpeza de fornos e fogões requer alguns cuidados específicos. Para evitar manchas, desgastes, ferrugens ou amarelamentos, é importante seguir as orientações do fabricante.





Com a rotina de preparo das refeições em casa, alguns dos itens que sujam com mais facilidade e demandam uma maior frequência de limpeza são os fornos e fogões. O contato constante com alimentos e, principalmente com a gordura, torna necessária a limpeza diária para que os eletrodomésticos não sofram com o acúmulo de resíduos, sejam danificados pela sujeira ou comprometam a segurança alimentar do lar.

Publicidade

Publicidade

A Mueller orienta sobre como fazer a limpeza correta de fornos e fogões, de maneira a facilitar a rotina de seus consumidores e ainda os ajudar a manter os aparelhos bonitos e sem manchas por muito mais tempo. Confira!

Publicidade

Frequência de limpeza

Publicidade





O ideal é que fornos e fogões sejam limpos sempre depois do uso. Desta maneira, a sujeira é removida com muito mais facilidade. No entanto, para aqueles que têm a rotina cheia e não possuem tempo para limpá-los com essa frequência, a recomendação é que os eletrodomésticos sejam higienizados detalhadamente, retirando e lavando todas as peças, de duas e três vezes na semana.

Publicidade

Produtos adequados

Publicidade





Para manter a mesa de vidro e tampa do fogão sempre limpas, aposte em produtos próprios.

Publicidade

Quanto aos produtos mais indicados para este tipo de limpeza, a recomendação é que seja adotado o uso de detergente neutro e desengordurantes próprios para fornos e fogões. Uma alternativa também é aplicar receitas caseiras preparadas com vinagre branco e bicarbonato de sódio.





“A junção desses dois itens é bem popular e possui um efeito potente para a limpeza de diversos objetos sem causar riscos ao usuário e ao aparelho”, aponta Samuel Girardi, coordenador de desenvolvimento de produtos da Mueller.

Publicidade

Facilitando o dia a dia

Outra dica valiosa e que facilita e muito o dia a dia é evitar os respingos tampando as panelas que estão no fogão ou cobrindo as formas e assadeiras que estão no forno no preparo dos alimentos. Vale ainda estar atento para sempre que cair um pouco de óleo ou molho, limpar imediatamente a superfície com um papel toalha – medida prática que facilita na manutenção da limpeza. A orientação também vale para a limpeza dos fornos, mas é importante ressaltar que o eletrodoméstico esteja frio por questões de segurança.

Passo a passo

O segredo para limpeza correta e manutenção do fogão e forno está em seguir as técnicas adequadas. Antes de iniciar, verifique se o fogão está frio – caso esteja quente, aguarde até esfriar para começar. Para otimizar o tempo, peças menores e que podem ser retiradas, como grades, bocas e prateleiras, devem ser lavadas primeiro. Se as peças estiverem muito sujas ou engorduradas, há a possibilidade de deixá-las de molho em água quente com uma solução caseira e de fácil preparo que é a de bicarbonato e vinagre para remover todas as gorduras e impurezas.

Como limpar fogões com mesa de inox





Sabendo que a limpeza deste eletrodoméstico requer alguns cuidados específicos para que a etapa de higienização não comprometa a superfície com possíveis manchas, ferrugem ou amarelamentos, é necessário fazer o uso de produtos próprios para o material. Nesses casos, a indicação é borrifar o produto por toda a superfície e esfregá-la suavemente com esponja ou pano macio. Há a possibilidade de utilizar uma solução de detergente neutro e água. Não utilize palhas de aço, elas riscam e danificam o material.

Após a limpeza, deixe secar naturalmente. É importante usar panos que não soltem pêlos para evitar o trabalho de retirá-los e, caso a sujeira persista, o processo deve ser repetido.

Além disso, lembre-se sempre de não utilizar palhas de aço para limpar superfícies de inox, pois riscam e danificam o material.





“Outras dicas valiosas são: não utilizar nenhum tipo de produto abrasivo durante a limpeza para melhor conservação do seu fogão e não cubra o fogão de inox com papel alumínio, isso costuma manchar a superfície”, recomenda.

Como limpar fogões com mesa de vidro





As superfícies de vidro do fogão tendem a ficar manchadas devido à concentração de gordura no local e, por isso, merecem uma atenção especial. É importante usar um produto específico, que pode ser encontrado facilmente nos supermercados como limpa vidros, com o auxílio de um pano que não solte pelos.

Limpando o forno





Quando o forno é utilizado com frequência, é comum que fique com respingos. Além de ser anti-higiênico, o acúmulo de queimados pode gerar cheiro desagradável durante o uso e até fumaça. Assim, para a higienização, o mais recomendado é utilizar produtos específicos, conhecidos como ‘limpa fornos’.

Esses produtos têm ingredientes que ajudam na remoção de todos os tipos de gordura e sujeiras, limpando e protegendo o eletrodoméstico com segurança e muita eficiência. Para quem busca praticidade, o modelo em spray é a melhor opção. É importante também se atentar quanto a formulação do produto. Opte sempre por ‘limpa fornos’ sem soda cáustica na composição. Altamente oxidante, o produto pode danificar as superfícies, além de prejudicar o meio ambiente.