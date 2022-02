Casa na praia: 5 dicas para decorar o ambiente

Não se pode negar que é sempre uma boa hora para curtir uma praia. O sol, o mar, a brisa, enfim, tudo conspira para uma experiência incrível e relaxante. Aos sortudos que têm uma casa no litoral, a experiência pode se tornar ainda melhor. Mas, para isso, é preciso deixar o ambiente confortável.

Confira várias dicas para quem quer decorar uma casa de praia, considerando a sua finalidade primeira, que é oferecer aos hóspedes momentos de descanso e lazer, mas também que ela precisa ser funcional. Veja a seguir!





1. Funcionalidade em primeiro lugar

Para uma casa de praia, a decoração precisa ser funcional. Afinal, é preciso considerar o desgaste que os revestimentos e o mobiliário certamente irão sofrer por conta do clima litorâneo. Por isso, opte por móveis feitos de material resistente. Para o piso, considere os danos que a água salgada pode causar. Porcelanato e cerâmica são boas opções.





2. Iluminação natural





A luz natural pode deixar um cômodo mais leve, além de dar a sensação de mais espaço. Uma das melhores maneiras de deixar os raios solares entrarem na sua casa de praia é instalar janelas e portas de grande dimensão. Quem tem uma casa à beira-mar pode ganhar de brinde uma linda vista da praia e da natureza ao redor.





3. Integração de ambientes





Quando a proposta para a casa de praia é receber um grande número de hóspedes, é mais interessante que os ambientes sejam integrados. Além de incentivar o convívio social – afinal, quem está preparando o almoço pode conversar com quem está na sala de estar –, a integração faz com que os cômodos pareçam maiores do que realmente são.





4. Pegada sustentável





Seguindo uma tendência global, as casas de praia podem e devem ser sustentáveis. Já mencionamos a iluminação solar, mas o uso de materiais naturais também pode ajudar o meio ambiente, ao mesmo tempo em que confere estilo para os cômodos. A madeira deixa qualquer ambiente mais charmoso e aconchegante, e a palha pode criar uma atmosfera mais rústica.





5. Deck na piscina





Se você tem uma piscina na sua casa de praia, pode deixar a área mais charmosa ao construir um deck de madeira. Já falamos sobre como esse material confere charme ao ambiente, mas também deixa o espaço mais seguro, já que pode evitar deslizamentos. Mas, atenção: não deixe de cuidar da piscina, limpando-a frequentemente e utilizando um filtro para piscina.