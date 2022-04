Com que frequência é preciso lavar cortinas, tapetes, almofadas e capas de sofás?

É essencial para o bem-estar a preocupação com a limpeza de itens de decoração. Afinal, é comum estar sempre lavando roupas, toalhas, lençóis e esquecendo que cortinas, tapetes, almofadas e capas de sofás também devem ser lavados periodicamente.

Dessa forma, não existe acúmulo de poeira e outros tipos de sujeira que podem trazer problemas à saúde dos moradores e claro, prevenimos também o amarelamento do tecido. Pensando nisso, a especialista em cuidados têxteis da 5àsec, Marinês Cassiano, separou algumas dicas sobre a frequência com que tais peças precisam ser higienizadas.

No caso de capas de sofá, por exemplo, a recomendação básica é de que sejam lavadas, ao menos, de duas a três vezes por ano. Mas, caso a residência conte com animais de estimação e crianças, ou seja, um lugar que tenha o acúmulo intenso de poeira ou outros tipos de sujeira decorrente do uso diário, a frequência deve ser aumentada para uma vez ao mês. Isso vale também para as capas das almofadas, que ajudam a compor a decoração da sala. “Além de efetuar a limpeza dos itens, também aconselhamos que as janelas sejam abertas diariamente, deixando o sol entrar e fazendo com que o ambiente fique arejado”, explica a especialista.

Outro item essencial de decoração que merece atenção são as cortinas. O fundamental é efetuar a limpeza a cada três meses, caso seja um local que conte com muita poluição. Caso contrário, duas vezes ao ano é o suficiente para a limpeza da peça. Segundo a profissional, o que muitos não sabem é que algumas cortinas ficam fragilizadas pela luz artificial ou natural, fazendo com que o tecido possa ficar amarelado. Dessa forma, o certo é lavá-las em uma frequência maior. Para guardá-las, opte por sacos de TNT e evite sacos plásticos, que não deixam as fibras respirarem e podem comprometê-las.

Com relação aos tapetes, os cuidados devem ser redobrados, ainda mais se os moradores não têm o hábito de retirar os calçados quando chegam da rua. Isso ocorre porque este tipo de peça acumula um número considerável de fungos e bactérias, por ser um local onde as pessoas pisam constantemente. Além disso, a limpeza deve ser realizada levando em consideração o tipo de material que o tapete é fabricado.

“Os mais pesados, por exemplo, podem ser lavados duas vezes por ano, por meio de procedimentos diferenciados e que variam conforme a composição. Neste caso, até mesmo devido ao tamanho e ao peso, você pode contratar uma lavanderia especializada para retirar o tapete e efetuar a limpeza, ou optar por um serviço em que a equipe visita sua residência com equipamentos modernos para realizar a higienização do item. Os mais leves, geralmente colocados nos banheiros ou na cozinha, devem ser limpos mensalmente, para evitar a propagação de doenças e promover a limpeza do ambiente em sua totalidade”, finaliza Marinês Cassiano.