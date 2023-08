Cottagecore: tendência valoriza estética escapista na decoração

Na decoração, a tendência revela uma roupagem escapista, unindo itens vintage e naturais. “É uma decoração afetiva, um movimento cultural que foca em um estilo de vida ligado à simplicidade do campo, contemplando bem-estar e aconchego. Esse estilo se destaca em casa ao trazer peças vintage integradas aos elementos da natureza. A combinação desses itens cria ambientes exclusivos”, explica a arquiteta do Grupo A.Yoshii em Campinas (SP), Lorena Santos.

Biofilia floral







A ideia é trazer um pedaço de casa de campo para a cidade. “É possível adotar essa estética mesmo vivendo em um centro urbano, Basta trazer elementos da natureza, principalmente aproveitando o conceito da biofilia. As flores são os destaques aqui, podendo estar presentes em todos os ambientes, como cozinha, sala, quarto, varanda e banheiros. Com arranjos vivos ou plantas cas, elas trazem cores ao ambiente e destacam a atmosfera campestre”, detalhar.

Além das plantas, a estética floral passa para outros itens de decoração, como tapeçaria, quadros e louças. “A estampa floral é uma marca registrada do estilo cottagecore e pode ser usada sem erro. Uma ideia bacana é utilizar papéis de parede em quartos ou lavabos, deixando o ambiente único e exclusivo, como no exemplo do decorado Evidence, em Campinas (SP). Aqui, o quarto da menina ganha esse ar cottagecore com um papel de parede floral em verde e cortinas em tule”, frisa.