Dicas de como higienizar chuveiros e duchas manuais

Com a pandemia passamos a ter hábitos de limpeza muito mais apurados. Higienizamos com mais frequência as mãos, os sapatos, os produtos comprados em supermercado, as correspondências e assim por diante.

Em nossa casa também, a limpeza naturalmente faz parte do nosso dia a dia. Nos banheiros, por exemplo, é comum nos preocuparmos com higienização das louças sanitárias, box e até os metais, mas você já parou para pensar que o chuveiro, item essencial para nosso banho, também precisa de certos cuidados?

Então, muitas pessoas não sabem disso, mas o chuveiro precisa sim de uma atenção especial. A Celite, marca que democratiza a tecnologia associada com tendências de design e funcionalidades, preparou um guia para você realizar o processo de limpeza desse item de maneira simples e prática:

Parte interna do chuveiro

Com o passar do tempo, é natural que chuveiros e duchas manuais acumulem resíduos na parte interna devido às impurezas presentes na água. A limpeza do equipamento é necessária para que o produto não perca a eficácia ao longo dos meses e pode ser feita de maneira descomplicada, com produtos facilmente encontrados em qualquer casa, basta preparar uma solução feita com vinagre e água:

Em um saco plástico, misture as duas substâncias e, em seguida, amarre a saída de água do chuveiro de modo que essa solução entre em contato diretamente com o metal;

Deixe a mistura agir por cerca de 20 minutos e, após esse tempo, retire o plástico e acione o chuveiro por dois minutos para que a água corrente limpe o que sobrou de resíduos.

Parte externa

Para as manchas e marcas de mão que podem ficar acumuladas, principalmente em duchas manuais a solução é simples. Grande parte destas manchinhas podem ser removidas facilmente com o uso de água e uma esponja macia. Em alguns casos, é possível removê-las simplesmente com um pano macio seco, passando sobre a superfície do produto.

Estes cuidados incorporados na vida cotidiana fazem toda a diferença e são capazes de aumentar significativamente a vida útil do seu chuveiro ou ducha, evitando a troca de peças do produto antes do tempo. Então se você ainda não tem esse hábito de limpar o chuveiro, essa é a hora de deixar tudo impecável e ter um banheiro limpinho por completo.