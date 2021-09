Dicas para criar novos ambientes no espaço atrás do sofá

Alguns antigos padrões da arquitetura de interiores seguem ficando para trás. Se antes os ambientes eram compartimentados por paredes, hoje a integração de ambientes trouxe fluidez e o entendimento sobre a proposta de cada ambiente pensada para o décor. E nessa desconstrução de arquétipos, o sofá deixou de estar, necessariamente, com as costas sempre voltadas para uma parede. No layout de um conceito aberto, o móvel pode, e deve, agregar outras atribuições, como o elemento que demarca as salas de estar e jantar. Mas como valorizar esse novo olhar e, ao mesmo tempo, preservar o incômodo de ver apenas as costas do sofá expostas?

Para a arquiteta Marina Carvalho, responsável pelo escritório que leva seu nome, esse espaço que se encontra livre, muitas vezes, é a área que faltava para adicionar uma peça que deixa de ser apenas decorativa, mas também funcional. “O sofá é um mobiliário volumoso e não valorizar suas costas pode torná-lo uma peça perdida no meio do imóvel. Para que isso não aconteça, lançamos mão de algumas técnicas para preencher o vazio que fica, mas tudo vai depender do espaço existente, da circulação e do formato da sala, entre outros fatores”, explica. Ela ainda acrescenta que, se mal planejado, o local pode transmitir um aspecto sobrecarregado e atrapalhar o dia a dia dos moradores.



Sugestões de móveis para colocar nas costas do sofá

Segundo a profissional, um mobiliário com medidas alinhadas às dimensões do sofá é a melhor equação. No tocante à altura, a indicação é que siga a mesma orientação, podendo ser, até mesmo, ligeiramente inferior:

Aparador: Um dos itens mais queridinhos dos projetos, é perfeito para organizar e receber objetivos decorativos que complementam o estilo do décor. Produzido em diversos materiais, os mais comuns são aqueles em madeira, vidro, alumínio pintado com laca ou revestido com espelhos;

Banco: Dispondo mais opções de assentos na área social, o banco de madeira é uma alternativa interessante. Contudo, Marina ressalta a importância de observar as medidas para que não aparente desproporcionalidade e atrapalhe e circulação. Se for pequeno demais, pode perder a função de delimitar e preencher o local. “Nessas circunstâncias, a saída é complementar com luminárias de piso, cestos ou mesmo a adição de outro banco menor para completar o espaço”, recomenda;

Estante: Pequenas estantes ou nichos em madeira dão mais praticidade e elegância quando instalados atrás do sofá. Para o morador, a oportunidade de organizar livros ou outros objetivos que, em vias de regra, não haveria onde colocá-los. Continua depois da publicidade



Criando novos ambientes



Com as costas do sofá livre, outros ambientes podem ser criados no décor de interiores. Em aptos pequenos, acomodar uma espécie de mesa com gavetas se configura como a solução para o home office dos adultos ou as atividades escolares dos pequenos. Caso os residentes optem por uma mesa, o local pode se transformar em uma mini sala de jantar, dividindo bem as áreas de multimídia e refeição. “A mesa atrás do sofá não precisa ser muito grande e pode ser muito parecida com um aparador. A ideia aqui é de algo compacto, porém confortável e charmoso, acompanhado por dois bancos ou cadeiras”, aconselha a arquiteta.

Trabalhando nessa mesma linha de raciocínio, também é possível posicionar um barzinho para apoiar bebidas, copos e taças. Em salas grandes, o móvel atrás do sofá pode vir acompanhado por poltronas e cadeiras em uma ambiência agradável para degustar um drinque.



Dicas para decoração