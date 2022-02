Escolha o ar-condicionado ideal para a decoração da sua casa

O verão está aí e no Brasil sabemos que ele não vem com calma, temperaturas chegam a passar dos 40 graus dependendo da região. Para quem busca conforto nessa época do ano, o ar-condicionado é essencial, mas como escolher o modelo correto, que atenda perfeitamente ao apartamento e ainda componha com harmonia a decoração? Leda e Carina Korman, do escritório Korman Arquitetura, reúnem algumas dicas preciosas sobre o assunto.

Segundo a dupla, diversos fatores interferem na escolha do modelo ideal de ar-condicionado. No geral, um equipamento de 12 mil BTU/h é capaz de climatizar um ambiente de 20 m², mas para garantir o melhor conforto térmico, é necessário levar em conta também o número de moradores. Também é essencial se atentar às instalações elétricas da casa e ao espaço para a unidade condensadora.

Compondo com a decoração

Ter um ar-condicionado integrado ao décor ou oculto é uma escolha de cada um, mas para isso é necessário o planejamento prévio. “É preciso considerar que existem vários tipos de aparelho, cada um com um tamanho e um tipo de instalação. Precisamos pensar no duto, na hidráulica e no ponto de elétrica para posicioná-lo corretamente no ambiente”, dizem as profissionais.

No que diz respeito à decoração, uma boa saída é integrar o ar-condicionado de forma delicada e discreta. Se possível, posicionar o aparelho em um canto do ambiente, de forma que deixe que as obras de arte e peças decorativas se sobressaiam. Também é legal desenhar uma marcenaria bem planejada, que tenha um nicho específico para o ar-condicionado. Nichos fechados por portas treliçadas, porém, são a melhor escolha para quem deseja escondê-los no projeto.

Principais modelos

Com uma grande diversidade de modelos no mercado, o ar-condicionado pode ser dividido, principalmente, em quatro categorias:

Os portáteis, que não demandam instalação, mas devem ficar posicionados próximos da janela. Sua principal vantagem é poder ser movido de um cômodo para outro, no entanto não é um modelo muito eficiente e faz bastante barulho.

Um dos modelos mais tradicionais, por sua vez, é o de janela, em que as unidades de evaporação e condensação ficam no mesmo aparelho, o que os torna ideais para apartamento ou casas sem espaço para a unidade externa. Eles apresentam capacidade baixa, porém, podem ser bastante ruidosos e exigem uma saída para o exterior.

Bastante procurado, também temos o modelo split que é composto por duas partes, a evaporadora e a condensadora, instalada na área externa. É um modelo mais silencioso e de melhor capacidade, mas tem valor alto.

E, por fim, há o split inverter, que é o mais indicado atualmente, pois possui a tecnologia Inverter, que o desliga quando o ambiente atinge a temperatura adequada. Isso faz dele uma escolha sustentável, já que é um modelo de alta eficiência energética.