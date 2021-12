Saiba como decorar a casa para o Natal com a família

Com a proximidade do Natal e depois de quase dois anos de pandemia, a vida está começando a voltar ao normal para as comemorações de fim de ano. Em 2020, muitas famílias não puderam se encontrar e celebraram o Natal separadas, às vezes aproveitando a companhia um do outro por meio de lives. Já neste ano, com mais de 65% da população brasileira totalmente vacinada, as pessoas estão planejando se encontrar. Depois de um período cheio de complicações e perdas, chegou a hora de aproveitar as festas de fim de ano com em casa a família.



Para deixar essa experiência ainda mais leve e descontraída, a principal opção é decorar os ambientes da casa de forma natalina. Para as arquitetas do Studio M&A Arquitetura, Camila Marinho e Renata Assarito, essa é uma boa ideia para as pessoas se sentirem acolhidas. “No ano passado, a live foi a salvação para quem estava longe da família. Dessa forma, mesmo com a distância, as pessoas conseguiram passar um tempo com as pessoas que amam. Então, com a volta das comemorações em família, é legal pensar em uma decoração que deixe o ambiente ainda mais natalino. Pode ser um canto aconchegante na lareira, almofadas decoradas no sofá, uma mesa posta com velas para o jantar e também os famosos pisca-pisca de diversas cores”, sugere Assarito.

