The Weeknd libera música para trilha de sonora de "Avatar: O Caminho da Água"

O cantor The Weeknd liberou nesta sexta-feira (15) seu novo single de trabalho. A música, nomeada "Nothing Is Lost", servirá como trilha-sonora oficial de "Avatar: O Caminho da Água", filme que estreou na última quinta-feira nas telas brasileiras.





Leia também: Taylor Swift irá dirigir e escrever seu primeiro filme para os cinemas.



Publicidade

Publicidade

Na música, o artista fala sobre um amor maior que qualquer poder e exército, uma alusão a trama do filme, que conta a história dos personagens Jake Sully e Ney'tiri, que devem travar uma guerra contra os humanos que buscam explorar os recursos naturais de Pandora.

Publicidade

Publicidade





The Weeknd, que tem dois shows marcados no Brasil para 2023, já participou de outras trilhas sonoras anteriormente, como no filme "Pantera Negra", com a música "Pray For Me", e em "Cinquenta Tons de Cinza", com as músicas "Often" e "Earned It".

Confira a música: