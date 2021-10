Dia de São Judas Tadeu: o padroeiro das causas impossíveis

São Judas Tadeu, também conhecido como São Judas Apóstolo, foi um dos 12 discípulos de Jesus. Judas era filho de Alfeu, irmão de José, e de Maria Cleofas, prima de Maria, nasceu na Palestina e era primo de Jesus. Em 28 de outubro do ano de 70, ele morre como mártir, por isso, a data ficou dedicada a ele. De acordo com a tradição, São Judas foi assassinado com golpes de objetos cortantes. Quando alguma situação é muito difícil, é a São Judas que os fiéis recorrem.

Importante não confundir com Judas Iscariotes, quem traiu Jesus. Com receio de confundir os “Judas”, os cristãos não se dirigiam a ele, de acordo com a tradição. Mas em aparições a outros Santos, Jesus pedia que recorressem a São Judas e confiasse as causas desesperadas.

São Judas Tadeu é representado com uma imagem de Cristo no peito, devido ao parentesco com Jesus. Também carrega um objeto cortante, como machado, espada, ou outro, por sua morte ter ocorrido por essas armas. Suas relíquias estão conservadas na Basílica de São Pedro, em Roma.