Shot da imunidade promove algum benefício à saúde? Especialistas explicam

"Tomando meu shot da imunidade pra não ficar doente porque pelos próximos dias vem muita coisa massa!", diz um internauta no Twitter. "Será possível não 'gripar' uma vez no ano?", questiona outro. Como resposta, recebe uma receita do shot da imunidade.







A combinação de ingredientes que supostamente melhora a imunidade já não é novidade. A procura pela receita em formato de shot, porém, segue em alta, conforme mostram plataformas de busca como o Google. A queda da temperatura e a chegada da época das gripes e resfriados faz com que o assunto também volte às redes. Contudo, especialistas questionam o hábito e enfatizam que a mistura não tem comprovação científica.





O shot da imunidade se popularizou com receitas caseiras preparadas para o consumo em jejum, normalmente envolvendo ingredientes como limão, gengibre, cúrcuma e própolis. É possível, porém, encontrar fórmulas prontas à venda na internet. Os rótulos indicam a presença de compostos parecidos com as receitas feitas em casa e, em alguns casos, há adição de substâncias como vitamina C e zinco.

