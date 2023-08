5 atividades turísticas para fazer em Málaga

Descubra cinco pontos turismos incríveis que você não pode deixar de conhecer em Málaga.

RESUMO: Saiba algumas atividades turísticas fantásticas que você não pode deixar de fazer quando for conhecer Málaga. Aprenda mais sobre os principais pontos turísticos da região e faça sua viagem a Espanha ainda mais memorável.

Málaga é uma das cidades mais populosas e famosas por seus pontos turísticos na Espanha. Essa cidade está repleta de condados brasileiros, um fator que a torna um lugar ideal para viagens a turismo ou para moradia, seja para trabalhar ou estudar. Essa cidade incrível está repleta de locais para lazer perfeitos para brasileiros se sentirem em casa mesmo em outro país.

Geralmente quem procura a escola de espanhol em Malaga viaja para a Espanha procurando conhecer melhor uma nova cultura e se ambientar com a nova língua. Málaga é de fato um dos melhores destinos do mundo para brasileiros estudarem espanhol, afinal de contas existem muitos ponto de reunião para brasileiros na cidade um fator que ajuda você a se sentir em casa.

Além da escola de espanhol para Brasileiros em Málaga, a cidade também possui muito pontos de reunião para brasileiros, como bares, casas de show e até mesmo museus. Esse é um destino excelente para brasileiros que buscam conhecer melhor a Espanha, mas que ainda estão no processo de aprendizado do espanhol.

Você que pretende ir à Málaga precisa conhecer cinco pontos turísticos incríveis da cidade. Conhecer esses locais certamente vai tornar sua viagem ainda mais incrível, afinal de contas são locais memoráveis excelentes para tirar fotos e se sentir em uma nova realidade do outro lado do oceano. Veja abaixo quais são esses cinco pontos turísticos incríveis:

Pontos turísticos mais incríveis de Málaga

Málaga é uma cidade histórica que reúne diversas localizações que antigamente foram prédios da realeza ou tiveram uma participação na história da Espanha. Para quem está na cidade para aprender a falar em Espanhol existem alguns pontos turísticos incríveis que você simplesmente não pode deixar de conhecer. Veja abaixo mais sobre cada um deles:

Alcazaba de Málaga

A Alcazaba de Málaga é um dos pontos turísticos mais famosos da Espanha. Esse local é um antigo palácio feito como fortaleza construído sobre o monte Gilbralfaro. A construção do palácio levou mais de 3 séculos, ela teve início no século VIII e foi finalizada apenas no século XI.

Esse prédio histórico é uma fortaleza em todos os sentidos, ele foi construído com base na arquitetura militar e serviu de moradia para diversas pessoas relacionadas à antiga coroa Espanhola.

Hoje o local abriga um Museu aberto a visitação todos os dias. Você só precisa chegar antes de visitar o local o horário de funcionamento, que pode variar dependendo da estação do ano das obras de restauração frequentes que acontecem no local.

Plaza de Toros de La Malagueta

O Plaza de Toros de La Malagueta é um local de touradas. Esse é um ponto turístico incrível para se conhecer na Espanha, mesmo em datas que não estão acontecendo touradas. Mesmo para quem não curte touradas esse é um ponto turístico indispensável de Malaga, pois reúne muito da cultura e história do local.

O Plaza de Toros de La Malagueta foi inaugurado em 1874 e rapidamente se tornou muito popular por sua arquitetura bem peculiar. Todo o edifício é construído em forma de circulo contando com incríveis 16 lados. Essa arena tem capacidade para receber mais de 9 mil espectadores.

Se você pretende assistir a alguma tourada no local será necessário esperar pela data correta. As Touradas só acontecem entre Abril e setembro na semana Santa e na Feira de Agosto. Fora dessas datas não acontecem touradas.

Apesar de não acontecerem touradas no ano todo o local está sempre aberto para visitações. De segunda a sexta-feira você pode visitar o local das 9 horas até às 14 horas. Esse é um ponto turístico incrível que você não pode deixar de conhecer.

Teatro Romano de Málaga

Em 1951 durante uma escavação em Málaga foi descoberto um antigo teatro romano na cidade. Esse teatro ficou conhecido como Teatro Romano de Málaga. A construção do local é datada como no século I A.C. Ou seja, é uma construção bem antiga que remete a antiga história do local.

Esse teatro tem formato de arquibancada e foi feito na encosta de um morro. Para quem curte a história da humanidade e principalmente a cultura Romana o Teatro Romano de Málaga se torna um ponto turístico indispensável.

O local está aberto todos os dias, exceto as segundas-feiras. Você pode visitar esse local da terça ao sábado das 10 horas até às 18h. E nos domingos e feriados de 10h até às 16h.

Praça da Marina

A Praça da Marina é outro ponto turístico indispensável para quem está em Málaga. A praça foi criada no ano de 1848 e ao longo dos anos sofreu algumas reformas para tornar o local mais útil ao dia a dia e muito mais bonito. Essa é uma praça muito movimentada que provavelmente você vai passar por ela todos os dias enquanto estiver em Málaga.

Essa praça conta com uma pista de skate, com lindos jardins e principalmente diversos bares e restaurantes para curtir durante a noite. Essa praça é um ponto movimentado durante o dia para quem está indo ao trabalho, mas também muito movimentado para quem quer curtir um Happy Hour.

Centro Pompidou Málaga