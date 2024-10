Com cobertura nacional, Hospitalar leva o nome de Londrina para todo o Brasil

Cuidando de quase 70 mil vidas, o plano de saúde do Hospital Evangélico é o mais antigo da região e o que mais cresce no país



Cuidar. O ato de cuidar de alguém pode significar muitas coisas. Cuidar é se doar pelo outro, é tirar um tempo para uma visita ou para aquele bate-papo tranquilo. Cuidar também é querer o melhor para o outro, é pensar na saúde e no bem-estar para uma vida longa e repleta de bons momentos. Há 57 anos, o Hospitalar, o plano de saúde do Hospital Evangélico de Londrina, vem cuidando de dezenas de milhares de vidas.

Marcado na história de uma cidade prestes a completar 90 anos, o Hospitalar e o Hospital Evangélico são pilares fundamentais no que diz respeito ao cuidado com a saúde do londrinense e de pessoas de toda a região. Um plano de saúde que tem raízes e vem frutificando em Londrina, mas que agora rompe as barreiras e amplia sua cobertura para todo o território nacional. ‘Pé-vermelho’ e orgulhosamente londrinense, o Hospitalar está presente de Norte a Sul do Brasil para levar excelência nos tratamentos médicos e dar continuidade à missão de cuidar.



Um plano ‘pé-vermelho’



Gerente da operadora, Áureo Castro afirma que o Hospitalar é o plano de saúde mais antigo de Londrina e que tem o Hospital Evangélico como referência, sendo a única instituição da cidade que mantém as atividades ininterruptas há 76 anos, 24 horas por dia e sete dias por semana.



Nos últimos três anos, o número de associados do Hospitalar aumentou 55% - Divulgação



Marcado na história da cidade e de toda a região, ele garante que o Hospitalar é um plano de saúde ‘pé-vermelho’ e com o DNA londrinense e que, agora, vai estar presente nos quatro cantos do Brasil. Com quase 30 mil prestadores de serviço à saúde ao redor do país para atender os beneficiários da cobertura nacional do plano.

A ampliação foi possível graças a uma parceria com a Cassi, plano de saúde oferecido aos colaboradores do Banco do Brasil e a maior rede assistencial do país. “O lançamento vem coroar todo o crescimento que a gente vem tendo nos últimos anos”, afirma.



O começo de tudo



Pelo fato de o Hospital Evangélico ser filantrópico, o diretor do Hospitalar, Felipe Leme, explica que o plano de saúde foi criado em 1946 como uma forma de equilibrar as contas da Aebel (Associação Evangélica Beneficente de Londrina). Com um crescimento importante ao longo das décadas de 1970 e 1980, o salto mais notório foi nos últimos três anos, em que o número de beneficiários saltou de 45 mil para quase 70 mil, colocando o Hospitalar na primeira posição entre os planos de saúde que mais cresceram na última década de acordo com a ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar).



- Divulgação

Hospital Evangélico inovou ao criar, há 57 anos, o seu próprio plano de saúde. Hoje, o Hospitalar cuida de 70 mil vidas



A ampliação para um cobertura nacional é uma mudança de patamar, garante Leme, sendo que a decisão veio para atender a demanda dos usuários. Segundo ele, muitos empresários que têm suas matrizes em Londrina e filiais em outras cidades acabavam fechando um plano de saúde com outras operadoras por conta da abrangência. Agora, a qualidade do plano de Londrina vai ser compartilhada ao redor do Brasil. Ao todo, são quase 30 mil prestadores espalhados pelos quatro cantos do país. A mudança traz segurança para quem gosta de aproveitar as férias no litoral ou passar temporadas nas principais metrópoles do Brasil.

Acompanhando o desenvolvimento de Londrina, o diretor aponta a identidade que o plano de saúde Hospitalar tem com a cidade e seus cidadãos. “O DNA londrinense é o que potencializa o nosso crescimento”, destaca.



Rompendo barreiras



Superintendente do Hospital Evangélico de Londrina, Eduardo Otoni destaca que o Hospitalar, a partir de agora, vai poder ser comercializado no Brasil inteiro e, mais importante do que isso, vai poder ser utilizado por seus beneficiários em todo o território nacional.

Ao romper as barreiras, ele ressalta que o Hospitalar vai levar o nome de Londrina e do Paraná para o Brasil no que diz respeito à excelência e qualidade na prestação de serviços de cuidado à saúde. Falar em convênio médico é falar em vidas, o que Otoni reforça que é uma grande responsabilidade cuidar de quase 70 mil vidas, mas que a chave é crescer com sustentabilidade, com humanização e com qualidade.

“A gente precisa, à medida que cresce, dar mais vantagens para os usuários, para os clientes”, afirma, complementando que isso vem através do credenciamento de mais médicos, da ampliação de toda a estrutura hospitalar e da aquisição de equipamentos com tecnologia de ponta. “Isso contribui para que a gente dê uma assistência cada vez mais completa e com mais qualidade para a população que nós atendemos”, reforça.



Um hospital em plena expansão



Há pouco mais de um mês, o Da Vinci Xi, a plataforma robótica mais moderna do mundo, começou a atuar no Hospital Evangélico de Londrina. Em 30 dias, já foram realizados mais de 25 procedimentos. A união entre o profissional da medicina e a tecnologia resulta em procedimentos mais precisos e com um tempo de recuperação muito menor.



Hospital Evangélico chega a 76 anos como referência em atendimento, inovação e tecnologia de ponta - Divulgação



E a tecnologia não para por aí, já que a reforma do oitavo andar uniu o que há de mais novo no conceito de hotelaria hospitalar em prol do tratamento dos pacientes. Referência em toda a região, a obra trouxe 26 novos leitos com um padrão visto apenas nos principais centros do Brasil. “Em Londrina, ela consegue ter um tratamento de altíssima qualidade e complexidade”, aponta. E toda essa tecnologia é destinada para os clientes do plano de saúde, que são exigentes no que diz respeito à saúde e ao bem-estar.

Para ele, a cidade vem se tornando uma referência cada vez mais importante no cuidado com a saúde das pessoas. “E agora nós esperamos levar o nome do Hospitalar e do Hospital Evangélico para todo o Brasil”, afirma.

Todas essas ações, segundo Otoni, são de extrema importância, porque a tecnologia e os equipamentos vêm evoluindo dia após dia. Mas além de trazer esses benefícios, é preciso ter experiência para colocar em prática todas as novidades disponíveis no mercado, o que o Hospital Evangélico tem de sobra. Chegando ao 76° capítulo de sua história, marcada pelo compromisso em salvar vidas, o hospital é o único de todo o Norte do Paraná a ser certificado com o nível 3 da Ona (Organização Nacional de Acreditação), o que significa ter índices de excelência no que diz respeito à segurança e qualidade, além de uma gestão hospitalar integrada.



O cliente no centro de tudo





Na prática, a cobertura nacional do Hospitalar vai permitir com que os usuários tenham acesso à urgência e emergência e atendimentos ambulatoriais quando estiverem de férias ou a trabalho em qualquer cidade do país, o que traz comodidade e tranquilidade para os clientes.

Para Áureo Castro, é isso que vem permitindo com que o Hospital conquiste novos espaços e usuários, unindo um assistencialismo de qualidade com um preço justo. A chave, segundo ele, é encontrar formas de oferecer o melhor para o cliente por um valor que cabe no bolso, como o Vida Lite, um plano de saúde exclusivo para a população a partir dos 59 anos.

O gerente explica que os beneficiários desta modalidade são acompanhados por médicos da família, responsáveis por solicitar exames na busca pela promoção da saúde e a prevenção de doenças. Na grande maioria das vezes, o problema é resolvido sem a necessidade de passar por vários profissionais. Tudo isso por um preço muito mais em conta, com valores que chegam a ser 60% menores do que os planos de saúde convencionais.



- Divulgação

Eduardo Otoni recebeu o prêmio “Operadora Amiga do Cliente” para o Hospitalar: entre as 13 melhores do Brasil



Neste ano, o Plano de Saúde Hospitalar recebeu o prêmio “Operadora amiga do Cliente”, sendo classificado entre as 13 melhores operadoras, de um total de 140 analisadas. A avaliação considerou a satisfação de mais de 48 mil beneficiários, representando mais de 30 milhões de clientes.



Expansão chega à Região Metropolitana



“Personalizar”. É assim que Felipe Leme, diretor do Hospitalar, descreve o objetivo da empresa, já que a ampliação da cobertura do plano de saúde permite que os beneficiários estejam acompanhados em todo o território nacional, rompendo as barreiras. Apesar disso, o Hospitalar não esquece sua origem “pé-vermelho” e segue em plena expansão em Londrina e em toda a região.



- Divulgação

Em 2024, o Hospitalar inaugura Centro Médico em Ibiporã e prepara abertura de unidades em Rolândia e Arapongas



No dia 18 de setembro foi inaugurado um Centro Médico em Ibiporã, assim como nos próximos meses as cidades de Rolândia e Arapongas também vão ganhar novas unidades. “A gente entende que as pessoas querem ser atendidas dentro da própria cidade, elas não querem ter que vir para Londrina”, afirma.

Para Londrina, a partir de fevereiro do ano que vem, vai ser inaugurado o pronto atendimento pediátrico na rotatória ao lado do Moringão, na Avenida Bandeirantes.



Ecossistema de saúde



Castro explica que o Hospitalar é um ecossistema de saúde, que disponibilizada uma gama de serviços aos beneficiários, como uma instituição de média e alta complexidade, como o Hospital Evangélico, clínica de vacinas, medicina ocupacional, atendimento primário e odontológico, programas de promoção à saúde e prevenção de doenças, além de centros médicos em Londrina e, agora, em Ibiporã, além de estar em vias de expansão para outras cidades da região. “É um plano de saúde que vem crescendo muito em assistencialismo e em beneficiários”, destaca.

Castro garante que o Hospitalar está preparado para atender o beneficiário em todos os ciclos de vida, do nascimento na maternidade do Hospital Evangélico aos cuidados necessários ao longo dos anos, provendo a saúde e prevenindo doenças na busca pela longevidade e pelo bem-estar.



Atendimento na palma da mão