Londrilift tem as empilhadeiras que movem o crescimento de Londrina

Carregando a origem ‘pé-vermelho’ no nome, a empresa fornece equipamentos que agilizam o trabalho dentro dos mais diversos segmentos corporativos

O começo da sociedade, em novembro de 2012, tinha foco na prestação de assistência técnica. Mas foi galgando outros degraus. Com um início ‘do zero’, Dalthon Mitsuo Yokoyama conta que o primeiro salto da empresa veio em 2015, quando realizou a aquisição de novos equipamentos para locação aos clientes que não queriam investir em compra naquele momento. Há dois anos e meio, a empresa está sediada em um terreno de mais de 3 mil m², na zona norte de Londrina. Ao todo, são mais de 40 colaboradores que fazem o trabalho acontecer. Hoje, além da assistência técnica e locação, a empresa também realiza venda de empilhadeiras novas e seminovas, assim como conta com uma grande variedade de peças disponíveis à pronta entrega.

O desenvolvimento e a industrialização têm papel importante no crescimento de uma cidade, tanto na parte econômica quanto no bem-estar de sua população. Com Londrina prestes a complementar 90 anos, a Londrilift sabe bem qual é o seu papel em toda essa história. Ao colocar empilhadeiras dentro de empresas dos mais diversos ramos e segmentos, a economia de tempo gera lucro e moderniza os sistemas de movimentação de cargas e mercadorias. Tudo isso com segurança e com a certeza de um trabalho individualizado e que atenda às necessidades do cliente.

Atualmente, a Londrilift atende a região norte do Paraná, municípios próximos à cidade de Curitiba e até o interior de São Paulo. Em plena expansão e crescimento, o próximo passo vai ser a inauguração de uma filial em Maringá. Com mais de mil clientes, a qualidade do serviço e a confiança são a base para uma jornada de sucesso e que vem rendendo muitos frutos.

BATERIAS DE LÍTIO

Em um mundo em constante evolução, principalmente no que diz respeito à tecnologia, as empilhadeiras elétricas com baterias de lítio, como a dos celulares, estão ganhando cada vez mais força no mercado em comparação aos modelos à combustão. Apesar do preço um pouco mais elevado, o custo-benefício vai muito além. “É um equipamento todo blindado”, aponta, complementando que a manutenção envolve apenas a substituição do óleo e do filtro hidráulico a cada duas mil horas de funcionamento, primando pela sustentabilidade. Com a empilhadeira elétrica, a economia gira em torno de 70% em relação aos modelos tradicionais no que diz respeito aos gastos com manutenção e consumo energético.

A empresa nasceu em 2012 com foco na prestação de assistência técnica e hoje atua também com locação, compra e venda de empilhadeiras





Na história de uma cidade pujante como Londrina, a Londrilift participa do crescimento e industrialização da cidade, com os equipamentos inseridos dentro das principais empresas e indústrias de toda a região. Empresa 'pé-vermelho' com orgulho, o amor e o respeito pela Londrina que a projetou para o mundo está marcado no nome e no tempo, com 12 anos de uma trajetória que ainda tem muito o que crescer. "Empresas que vêm para Londrina, que querem produzir e criar emprego, sempre vão ter uma empilhadeira lá dentro", aponta.





Com os clientes, a relação é de parceira, expandindo para as filiais em outras cidades, já que o atendimento é personalizado de acordo com as necessidades de cada um.





A Londrilift participa do Marcas do Tempo – Londrina 90 anos, que marca as empresas e personalidades que contribuíram para a história e o desenvolvimento da cidade.