5 londrinenses campeões no esporte

Importante centro urbano, econômico e cultural do estado do Paraná, Londrina é também um grande polo esportivo. Além de sediar tradicionais equipes de diferentes modalidades, o município também é conhecido por ser a terra natal de atletas que fizeram história em seus respectivos esportes, levando o nome da cidade para o mundo todo.

Desde jovens talentos emergentes até verdadeiras lendas do cenário nacional e internacional, esses campeões atingiram conquistam em diferentes níveis, dentro e fora do país, se tornando fonte de inspiração para a comunidade local e espelho para que os mais jovens não desistam de perseguir seus sonhos com paixão e determinação.

Giba (vôlei)

O inesquecível ponteiro da Seleção Brasileira de vôlei é um verdadeiro ícone das quadras e fez parte de uma geração histórica que levantou os principais troféus da modalidade. Entre suas principais conquistas com a camisa amarela, Giba foi campeão Olímpico em Atenas-2004 e das Copas do Mundo de 2003 e 2007, ambas realizadas no Japão. Foram ainda oito títulos da Liga Mundial, três do Campeonato Mundial e um dos Jogos Pan-Americanos, no Rio-2007.

A carreira em clubes começou em 1990, e seu primeiro time foi o Canadá Country Club, de Londrina. Depois, ele vestiu a camisa de diversas equipes do Paraná, de São Paulo, Florianópolis, Minas Gerais, Itália, Argentina e Emirados Árabes Unidos. Giba anunciou sua aposentadoria do vôlei aos 37 anos de idade, em 2014, quando defendia o Al Nasr Dubai.

Eduardo Pires (poker)

Talvez não tão famoso, mas não menos importante que seus conterrâneos, o jogador de poker Eduardo Pires entrou para a história do esporte da mente no país, ao se tornar, em 2021, o 13º brasileiro campeão de um evento da World Series of Poker (WSOP), o campeonato mundial da modalidade. Atualmente, o Brasil já possui 25 braceletes de ouro, entre eventos físicos e virtuais.

À época, Pires estava em Foz do Iguaçu (PR) com a família para celebrar o Dia dos Pais, e decidiu, de última hora, entrar na disputa do Millionaire Maker da WSOP Online pelo celular. Com a conexão oscilando e protagonizando jogadas agressivas, ele foi derrubando todos os rivais e ficou com o título da competição, deixando sua marca nas mesas digitais do jogo de cartas.

Élber (futebol)

Formado no Londrina Esporte Clube, o ex-atacante despontou para o futebol ainda cedo após anotar quatro gols em seis jogos pela Seleção Brasileira na campanha do vice-campeonato mundial sub-20, em 1991. Então com 19 anos, Élber chamou a atenção do poderoso Milan e se transferiu para a Europa, onde também defendeu o Grasshopper, Stuttgart, Lyon e Borussia Monchengladbach.

Mas foi com a camisa do Bayern de Munique que ele viveu os melhores momentos da carreira, conquistando a Champions League e o Mundial de 2001, além de 11 títulos nacionais. Pelo time principal do Brasil disputou 15 jogos e marcou sete gols entre 1998 e 2001, mas nunca jogou uma Copa do Mundo. O londrinense pendurou as chuteiras em 2006, após boa passagem pelo Cruzeiro.



Elisângela Oliveira (vôlei)

Outro grande talento do voleibol londrinense foi Elisângela Oliveira. Campeã dos Jogos Pan-Americanos em Winnipeg-1999, ela disputou duas Olimpíadas pelo Brasil, conquistando o bronze em Sydney-2000 e perdendo a disputa do terceiro lugar para Cuba em Atenas-2004.

Por clubes, Elisângela defendeu algumas das maiores equipes do país, como o Rexona/Ades (Paraná Vôlei Clube), MRV/Minas (Minas Tênis Clube), Finasa/Osasco, Osasco Voleibol Clube e Sesi/SP. Ainda passou pelo Siciliani/Santeramo, da Itália, e o Hisamitsu Springs, do Japão. Ela encerrou a carreira em 2016, jogando pelo São Bernardo/SP.

Douglas Vieira (judô)