6 opções de games que estão fazendo sucesso no Brasil

A pandemia de Covid-19 foi devastadora para vários aspectos das nossas vidas, incluindo diferentes setores e indústrias. Curiosamente, os jogos eletrônicos observaram alta durante o período.

Segundo pesquisa realizada pela Newzoo, a indústria dos videogames é a mais lucrativa do mundo do entretenimento, superando o cinema e a televisão por uma margem considerável. Só no Brasil, o lucro do mercado de jogos alcançou R$ 11 bilhões em 2021, o maior índice de toda a América Latina.

O mercado dos jogos eletrônicos se divide entre muitos espaços, como os jogos de consoles e computadores, os títulos mobile e os games presentes em cassinos online. Diante de tanta oferta de qualidade nos setores, como saber quais videogames merecem o nosso tempo e o nosso dinheiro?

É exatamente para isso que esse texto existe! Abaixo nós selecionamos 6 opções de games, dos mais variados gêneros e plataformas, que estão fazendo sucesso no Brasil. Não importa se você é um jogador “hardcore” ou se está apenas começando: um desses títulos com certeza irá te agradar!

1 – Jogos de cassino online

Jogos de cassino são clássicos, mas foi somente de uns anos para cá que a sua versão online se tornou popular no Brasil, impulsionada pelo fato de que os sites dessa natureza são perfeitamente legais. Cassinos online trazem uma variedade de jogos, incluindo roletas, slots e cartas.

Os slots são também conhecidos como “máquinas caça-níqueis” e tratam de jogos que envolvem a sorte e a tomada de decisões estratégicas. Alguns slots disponíveis no Sportsbet incluem Fortune Tiger, Moon Princess Trinity e Sweet Bonanza. Cada um deles possui um RTP (return to player) distinto.

Um jogo em alta para quem se aventura é o Fortune Ox demo, um jogo de slot com temas orientais e asiáticos onde você tem que rodar até ganhar. Ou seja, diversão e muita adrenalina com certeza são garantidas né?

No caso dos jogos de cartas, é possível encontrar partidas com dealer ao vivo, bem como apostas em Blackjack e Baccarat. Mesmo quem nunca apostou consegue utilizar o site facilmente, levando em contas as múltiplas opções de pagamento (e recebimento) de apostas e a sua interface intuitiva.

2 – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

“The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” é o título mais recente da franquia protagonizada pelo guerreiro Link, e uma sequência direta de “Breath of the Wild”. Embora seja exclusivo da plataforma da Nintendo, o Switch, o jogo quebrou recordes de vendas e traz excelentes notas entre o público.

3 – Mortal Kombat 1

Lançado em setembro de 2023, “Mortal Kombat 1” é o décimo segundo jogo principal de Mortal Kombat e um “reboot” da história dos jogos anteriores. O título é especialmente popular entre os brasileiros, com direito a skins exclusivas para lutadores inspiradas em aspectos da nossa cultura.

4 – Angry Birds Match 3

Os jogos principais da série Angry Birds não requerem apresentação, mas nem todos conhecem alguns de seus “spin-off”. O mais popular deles é “Angry Birds Match 3”, um título para smartphones e tablets com os sistemas operacionais iOS e Android, similar aos jogos Gardenscapes e Candy Crush.

5 – PAC-MAN WORLD Re-PAC

“PAC-MAN World Re-PAC” é o remake do jogo Pac-Man World, lançado pela primeira vez para o Playstation em 1999. O título mais recente está disponível para computadores, através da plataforma Steam, bem como Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

6 – Cassette Beasts