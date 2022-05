A importância da VPN para sua segurança virtual

Alguns clientes que utilizam a VPN recebem o serviço em segundo plano através de uma empresa especializa. Por outro lado, existem os servidores VPN enquanto outros são equipados com interfaces front-end que permitem aos usuários interagir e configurá-los.

O que é uma VPN?



Em primeiro lugar, uma VPN permite que você crie uma conexão segura com outra rede na Internet. Seu grande interesse é que todo o seu tráfego pessoal passe pela VPN, saiba mais.





A maioria dos sistemas operacionais oferece suporte a VPNs integradas. Como qualquer computador que se conecte a ele fica protegido, portanto, é possível acessar os recursos da rede local com total segurança, mesmo do outro lado do mundo.





Também é possível usar a Internet como se estivesse na região da VPN, o que tem algumas vantagens se você quiser acessar sites bloqueados geograficamente.