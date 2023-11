A popularização dos eSports e o desenvolvimento do cenário competitivo dos jogos eletrônicos

Há bastante tempo os jogos eletrônicos deixaram de ser somente uma opção de entretenimento para uma parcela dos jogadores mais competitivos, com isso, nos últimos anos, toda uma indústria alimentada por entusiastas dos games tem crescido a passos largos.





Mais conhecidos como eSports, os jogos eletrônicos competitivos têm atraído um público impressionante no Brasil, e torneios de games como League of Legends, Counter-Strike e Rainbow Six Siege já atraem milhares de espectadores, que acompanham as competições tanto presencialmente quanto através de transmissões ao vivo.





A popularização de torneios competitivos de jogos eletrônicos acabou elevando o interesse dos jogadores em se profissionalizar nesta área, e atualmente se tornou bastante comum a criação de organizações que possuem elencos compostos por jogadores profissionais, técnicos e uma staff variada, que possuem inclusive psicólogos. Além disso, algumas organizações e eventos se tornaram tão grandiosos que eles contam com uma espécie de categoria de base, conhecidas como academias, onde jogadores jovens e promissores ingressam para treinar e aprimorar suas habilidades, assim como ocorre em esportes tradicionais, como futebol e vôlei.





