Alerta: câncer de próstata mata um homem a cada 34 minutos

“Os exames iniciais são a dosagem no sangue do PSA (antígeno prostático específico) e o exame do toque. Caso um deles esteja alterado, outros exames podem ser solicitados, inclusive a biópsia da próstata”, explica.

As estatísticas alertam para a importância da prevenção. O movimento Novembro Azul teve início há quase 20 anos, com o objetivo de chamar a atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata.

O câncer de próstata é o segundo câncer mais frequente do homem, perdendo apenas para o câncer de pele não melanoma. No Brasil, em 2021, um homem morreu a cada 34 minutos em decorrência da doença, ou seja, morreram 42 homens por dia. Um a cada 8 homens terão em sua vida câncer de próstata.

TABU

“Quando o câncer está localizado somente na próstata, as principais modalidades terapêuticas são a cirurgia (laparoscópica ou robótica) e a radioterapia. Existem outras opções, como a braquiterapia e o HIFU (ultrassom focalizado de alta intensidade), assim como existe a possibilidade de não se fazer nenhum tratamento, conhecido como vigilância ativa. Neste caso, é feito um acompanhamento de perto com exames e, se houver sinais de evolução da doença, é proposta alguma modalidade terapêutica.”

REFERÊNCIA

Rafael Maioli destaca que Londrina é um centro de referência para o tratamento do câncer de próstata e conta com excelentes urologistas e oncologistas. “Além disso, conta com o que há de melhor e mais moderno para o tratamento cirúrgico do câncer de próstata, a plataforma robótica.”





O câncer de próstata não causa sintomas em suas fases iniciais. Isso somente acontece quando a doença já está avançada, ou seja, quando já saiu da próstata e não é mais curável.





“Portanto, se você é homem (tem um pai ou marido) com mais de 50 anos de idade e não apresenta nenhum sintoma, pode ser que você esteja com um câncer de próstata”, conclui. Faça exames. Consulte com seu urologista uma vez ao ano.