As equipes mais populares da NBA no Brasil

Nós sabemos bem que o futebol é a grande paixão dos brasileiros, mas outro esporte muito amado em nossa terra é o basquete. E quem adora esse esporte costuma acompanhar bem de perto a NBA, a maior liga do mundo.

Los Angeles Lakers

Os Lakers estão entre os times mais populares da NBA de todos os tempos ao redor do mundo e aqui no Brasil não é diferente. É bem comum encontrar fãs que começaram a amar o time da Califórnia após a era Kobe Bryant, que é também um dos ex-atletas de basquete preferidos dos brasileiros.

Depois da ida de “King” James para os Lakers, a “febre” em torno do time de Los Angeles voltou com tudo entre os apaixonados pela NBA aqui no país. Prova disso é que a camisa do número 23 dos Lakers é a mais vendida entre os brasileiros, bem à frente de outros nomes populares, como Stephen Curry.

Chicago Bulls

Outro time bem popular da NBA entre os apaixonados pelo basquete no Brasil é o Chicago Bulls e isso se deve a outra grande estrela do esporte: Michael Jordan. Em uma época na qual não era tão comum assistir aos jogos da liga americana de basquete por aqui, quem amava o esporte se esbaldava nos enormes feitos do time de Chicago.

Junto a nomes como Scottie Pippen, B.J. Armstrong e o treinador Phil Jackson, Jordan construiu uma verdadeira dinastia na NBA nos anos 1990. E ainda que desde então os Bulls não tenham conseguido novos títulos da liga, a sua popularidade entre os fãs brasileiros continua em alta depois de três décadas.

Boston Celtics

Os Celtics são um dos times mais icônicos da história da NBA e claro que ele não ficaria de fora na lista dos mais populares no Brasil. Junto aos Lakers, o time de Boston é o maior vencedor da história da liga com 17 títulos e por lá já passaram grandes nomes do basquete, como Larry Bird.

Um dos maiores jogadores da NBA atuou apenas por esse time ao longo da sua carreira e conquistou 3 títulos da liga nesse período. Com um time formado por Pierce, Garnett e Allen, os Celtics encantaram novamente muitos brasileiros entre 2007 e 2012, e isso fez com que eles ganhassem mais fãs no país.

Golden State Warriors