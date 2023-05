Aviator: Conheça o famoso jogo crash dos sites de apostas

Aviator é um jogo crash criado em janeiro de 2019 pela Spribe, empresa britânica de criação de produtos de iGaming. Este jogo se popularizou rapidamente no Brasil, ao ponto de “jogar aviãozinho” se tornar uma expressão usada pelos apostadores. Grande parte deste sucesso se dá pela dinâmica simples do jogo, permitindo que apostadores de todos os níveis se divirtam.

Mas afinal, como jogar Aviator?

Realizar a primeira aposta no jogo do aviãozinho não é complicado. Como já foi mencionado, a simplicidade do jogo é um dos seus principais atrativos. Trata-se de um ícone, semelhante a um avião, que decola e voa por um determinado tempo. Simultaneamente à decolagem, o jogo ativa um multiplicador que aumenta o valor apostado.





O objetivo do apostador é acertar o tempo que o avião demora para finalizar o processo de decolagem e escapar da tela, que é aleatório. As rodadas podem durar menos de um segundo e gerar praticamente nenhum lucro, ou tempo o suficiente para multiplicar o valor da aposta inicial em centenas de vezes.





As apostas podem ser sacadas a qualquer momento, sendo necessário apenas apertar um botão. Caso os valores não sejam retirados antes do avião sumir da tela, tudo é perdido. Ou seja, o valor apostado no início da rodada é reduzido a zero.





As regras simples permitem que qualquer pessoa aprenda a dinâmica do jogo em poucos segundos. Além disso, é possível interagir com outros apostadores via chat, uma espécie de conversa indireta para compartilhar informações e estratégias.