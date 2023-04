Bico de pulverização: uma pequena peça que faz toda a diferença na produção agrícola

Para minimizar ou até mesmo eliminar as perdas durante o processo produtivo, a pulverização tem um papel fundamental no ciclo de produção, realizando todo o controle fitossanitário mediante a aplicação de produtos químicos e biológicos, bem como realizando aplicação de adubos líquidos, visando a nutrição de plantas.

Os bicos são pequenas peças que são acopladas nos pulverizadores e que vão fazer uma grande diferença no manejo de pragas e controle fitossanitário. De acordo com a FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, as pragas e doenças, se não controladas, podem afetar a produção agrícola com perdas em torno de 40%.

A cada safra é possível observar que o aumento das produções agrícolas é resultado da expansão das áreas do agronegócio e, principalmente, de uma elevação consistente da produtividade em todas as culturas, desde as florestas plantadas, cereais, frutas, pecuária e bioenergia.

A importância dos bicos de pulverização

A aplicação correta de produtos gera uma grande responsabilidade sobre os pulverizadores e as técnicas de aplicação juntamente com as tecnologias e os processos que são cada vez mais avançados para permitir uma pulverização mais eficiente e segura.





De acordo com Gilson Lemos, gerente de venda de peças e bicos da Jacto, empresa de máquinas, serviços e soluções agrícolas e que tem entre as suas especialidades a pulverização, o bico é responsável por grande parte nos resultados obtidos no ciclo produtivo, por isso a importância da utilização do bico correto associada a um pulverizador com todos os itens calibrados e aferidos para que o produto atinja o alvo e proporcione maior produtividade.





“Esse controle contribui com uma cultura mais sadia e reflete na lucratividade do produtor, pois uma planta saudável expressa o seu potencial genético e produz melhor. Dessa forma, podemos dizer que os bicos atuam diretamente no aumento de rentabilidade final do agricultor, evitando perdas e aumentando a produtividade, explica.”





Todas as soluções e tecnologias empregadas para a obtenção do máximo desempenho dos pulverizadores precisa estar devidamente calibradas e ajustadas. A escolha do bico correto, levando-se em consideração o tipo de cultura, as velocidades de aplicação e o ambiente externo são pontos fundamentais para a obtenção de melhores resultados da aplicação.





Existe uma diversidade de bicos de pulverização que proporcionam diferentes entregas e devem ser escolhidos de acordo com o ciclo (estágio) da planta, o tipo de doença, praga ou planta daninha a ser combatida, temperaturas ambientes, velocidade do vento e umidade no momento da aplicação.





É de extrema importância conhecer o efeito do tamanho das gotas em uma aplicação pois esta característica impacta diretamente na cobertura da pulverização, retenção do produto no alvo e no potencial de deriva. Gotas menores proporcionam maior cobertura e melhor retenção do produto no alvo, com menor risco de escorrimento, porém eleva o potencial de deriva. Já as gotas maiores normalmente proporcionam uma menor cobertura com aumento do risco de escorrimento, no entanto oferecem maior segurança na aplicação se tratando de deriva.





Sendo assim, é importante na hora de escolher o modelo de bico a ser usado, levar em consideração o tamanho de gota em função da classe de produto utilizado naquela aplicação (fungicida, inseticida e herbicida), além do modo de ação (contato ou sistêmico), ou seja, para cada produto existe um tamanho de gota ideal que irá fornecer a cobertura e segurança necessária para a aplicação.





Por fim e tão importante quanto os demais pontos abordados, a inspeção de bicos de pulverização é fundamental para uma boa qualidade de aplicação, evitando gastos desnecessários, uma vez que, os custos com agroquímicos representam uma parte extremamente significativa dos gastos do ciclo de produção e realizar uma aplicação com bicos “desgastados” ou mau dimensionados podem gerar prejuízos consideráveis.





