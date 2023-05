Blog da Betway mostra crescimento do Brighton na Inglaterra e no mundo

A maioria dos fãs de futebol inglês gosta de acompanhar apenas os grandes clubes, como o Manchester United, o Chelsea, o Liverpool e o Arsenal. No entanto, a liga mais rica do mundo também possui outras equipes de destaque. Uma delas é o Brighton & Albion Hove, como mostra o artigo da Betway. O clube britânico tem crescido nos últimos anos, e faz em 2023 a melhor temporada da história. Além disso, também tem ficado conhecido globalmente, e um dos motivos é a presença de jogadores internacionais de renome.





No ano passado, por exemplo, a equipe terminou na nona posição da Premier League, com 51 pontos conquistados. Quase conseguiu uma vaga na Liga Europa, mas chamou a atenção pelo elenco forte e o bom futebol. Agora, no final da temporada atual, o Brighton ganha ainda mais destaque. Com 36 rodadas, o clube tem 10 pontos a mais que na última edição, e está praticamente garantido no torneio continental. Um feito para ficar na história do futebol inglês.





Só que esse sucesso não é bem uma surpresa, e basta ver o artigo do blog Betway Insider para entender melhor o crescimento do time. Comprado em 2009 por Tony Bloom, o Brighton começou a investir em estrutura, gastando mais de R$ 500 milhões no Falmer Stadium, e cresceu de nível. Em menos de 10 anos, exatamente em 2017, conseguiu o acesso para a Premier League, e não saiu mais da elite. Sofreu em alguns momentos, mas nunca caiu.





O auge está acontecendo por agora, com os melhores desempenhos da história. Um feito que nessa temporada coloca o Brighton na frente de grandes clubes, como o Tottenham e o Chelsea. É um exemplo de como é possível crescer no futebol inglês sem gastar bilhões com reforços de renome, algo que o Manchester City fez nas últimas temporadas. Só que isso não quer dizer que a equipe do interior da Inglaterra não tenha grandes nomes do futebol mundial.