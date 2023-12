Boxe brasileiro vive sua melhor fase em muito tempo

Quando se trata do mundo das lutas, o boxe sempre viveu nas sombras do MMA e do jíu-jitsu no Brasil. Entretanto, nos últimos anos, a nobre arte está passando por um ótimo momento, com lutadores de alto nível sendo revelados no país. Isso tudo tem agitado as casas de apostas, e muita gente está utilizando o Código promocional Betano para dar os seus palpites.





Desde 2012, nas Olimpíadas de Londres, o Brasil tem visto boxeadores talentosos conquistando bons resultados no amador e, depois, fazendo a transição para o profissional.





Foi assim com os irmãos Esquiva e Yamaguchi Falcão, medalhistas de prata e bronze, respectivamente, naquela edição olímpica. Após o resultado, ambos passaram para o profissionalismo e já lutaram em grandes palcos.





Esquiva, aliás, lutou em julho deste ano pelo cinturão dos médios da Federação Internacional de Boxe (FIB). Na ocasião, porém, acabou perdendo por pontos para o alemão Vincenzo Gualtieri. De todo modo, o brasileiro continua sendo um nome forte no cenário e poderá ter novas oportunidades em breve.





Outro medalhista olímpico que construiu seu nome no boxe profissional é Robson Conceição. O baiano conquistou a medalha de ouro no Rio de Janeiro, em 2016, e após isso, passou para o pugilismo profissional.





E, devido ao seu talento, ele já teve três oportunidades de se tornar campeão do mundo. Na primeira delas, contra Oscar Valdez, perdeu por pontos, mas o resultado foi bastante controverso. Grande parte dos fãs e dos analistas viram uma vitória do brasileiro.





Na segunda tentativa, ele também perdeu por decisão dos juízes, para o americano Shakur Stevenson, mas dessa vez não havia o que contestar. Por fim, a terceira tentativa foi frente ao mexicano Emanuel Navarrete, na categoria leve júnior da Organização Mundial de Boxe (OMB).





Mais uma vez, o brasileiro provou seu alto nível e travou um embate de igual para igual com o campeão. O desafio terminou empatado e, dessa forma, o cinturão continuou com Navarrete. Mas com um boxe afiadíssimo, Conceição seguirá enfrentando os principais nomes do pugilismo mundial e, em breve, pode receber uma nova chance de lutar pelo cinturão.