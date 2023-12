Brasileirão mostra que pode se popularizar mundo afora

Portanto, não faltam motivos para que o campeonato comece a se tornar popular em outros países. Em um mundo globalizado, onde inúmeras competições estão disponíveis, o Brasileirão seria, sem dúvidas, uma opção muito interessante para qualquer amante do futebol.

Ou seja, o Brasileirão 2023 teve reviravolta, emoção, briga de gigantes na parte de baixo, grandes craques em ação, e tudo isso em um ambiente com uma infraestrutura cada vez melhor.

Se isso já não fosse o suficiente, até o fim da disputa, muitos times grandes viveram de perto a ameaça do rebaixamento. Na última rodada, Santos e Vasco entraram na corda bamba, mas coube ao Peixe sofrer a primeira queda de sua história.

Além disso, ao longo da última temporada, os torcedores brasileiros puderam desfrutar do futebol de inúmeros craques – desde os consagrados, como Marcelo, Luis Suárez, Hulk, Fernandinho, David Luiz, Lucas Moura, James Rodríguez, entre muitos outros, até as promessas, o que inclui nomes como Endrick, Vitor Roque e Lucas Beraldo.

Quando todos já achavam que o campeonato estava decidido, o Brasileirão resolveu mostrar por que é o torneio mais imprevisível do mundo. Dessa forma, o Alvinegro emplacou uma série de resultados negativos e viu o Palmeiras dar uma arrancada improvável, dadas as circunstâncias, para garantir o seu 12º título.

Sem nenhuma dúvida, a perda do título por parte do Botafogo ficará na história da competição. A equipe liderou o Brasileirão por 31 rodadas e chegou a abrir 14 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado.

Previsão para 2024

Se o Brasileirão 2023 já teve um alto nível, a expectativa é de que, no ano que vem, a disputa fique ainda melhor. Diversos times têm se mexido no mercado da bola, trazendo nomes importantes. Mas, acima de tudo, os principais clubes do país têm conseguido manter o elenco e segurar seus melhores jogadores.





Com isso, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Fluminense, São Paulo, Athletico Paranaense, Botafogo e até Red Bull Bragantino e Fortaleza mostram que muitas emoções aguardam os torcedores no que vem.

Se os responsáveis pelo Brasileirão souberem vender bem o produto, dificilmente ele não alcançará um imenso sucesso internacional.