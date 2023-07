Colégio Prime: tradição e inovação no novo ensino médio de Londrina

Pronto para receber novos alunos já em 2024, o colégio é a solução para quem busca uma escola de ensino médio conectada com o século 21, capaz de envolver os alunos em um ambiente interdisciplinar em sintonia com as necessidades e interesses dos jovens, mas sem abrir mão do desenvolvimento de competências básicas, como uso da linguagem e raciocínio lógico .

Transformar conhecimento em competências que permitam aos adolescentes assumir o protagonismo do próprio futuro é a missão do Colégio Prime , nova escola de ensino médio de Londrina.

Ensino médio para quem é único

O legado se amplia, agora, com o Colégio Prime, cuja metodologia é baseada em um ambiente de aprendizagem inspirador, que estimula a curiosidade, a criatividade e o pensamento crítico. A expansão é apoiada pela parceria com os sócios da nova instituição de ensino: Márcia Chiréia, Márcio Barbieri, Rogério Mendonça e Gabriel Rossi, todos eles com carreira consolidada em educação na cidade.





“Acreditamos que cada aluno é único, com talentos e habilidades distintas. No Colégio Prime, vamos valorizar ainda mais essa premissa por meio de uma abordagem pedagógica individualizada que se adapta às necessidades e aos interesses de cada estudante. Nosso compromisso é ensinar de verdade para que os estudantes sejam capazes de estudar com eficiência, sem abrir mão do diálogo, a colaboração e o engajamento em projetos práticos”, afirma um dos mantenedores Felipe Hatti, responsável pelo Colégio junto com as mantenedoras Juliana e Fernanda Hatti.





O Colégio Prime se propõe a ir além da simples transmissão de conhecimentos. Autocontrole, consciência social, autoconhecimento, habilidade de relacionamento e tomada de decisão são algumas das competências a serem desenvolvidas na escola. A elas, somam-se capacidade de leitura, análise e interpretação, de resolver problemas, de organização, disciplina e cidadania, sempre em conexão com os conteúdos pedagógicos.





Claro que uma boa escola de ensino médio também precisa ensinar a focar no futuro. Por isso, no Colégio Prime, a aprendizagem é sincronizada com as necessidades e interesses dos jovens, independentemente dos seus objetivos. Com uma boa formação, ele será capaz de passar no vestibular dos cursos mais concorridos, estudar no exterior ou até mesmo investir em carreiras disputadas, como é o caso das escolas militares.