Com evolução no uso da tecnologia, Usina de Ideias comemora 20 anos

Para transmitir o evento com excelência, a produtora utilizou 9 câmeras instaladas em 2 estúdios, com transmissão simultânea nos dois espaços e equipamentos no campo. O know-how na realização de lives corporativas vem atraindo clientes de peso, como a Embrapa e a Unimed.

Com tanta experiência no mercado e equipamentos de ponta, a Usina de Ideias oferece diversos serviços aos clientes, como vídeos publicitários, corporativos ou institucionais, além de conteúdo para web (vídeos, Reels, Stories, cobertura de eventos), lives corporativas e vídeos em 360º.

Desde a câmera betacam no início dos anos 2000, a Usina de Ideias vem investindo em equipamentos de maneira constante ao longo do tempo. Hoje, a produtora já oferta opções em Full HD, 4K e acaba de adquirir a câmera 6K, equipamento que permite criar o mesmo “look” dos longa-metragens de Hollywood.

360º

Outro destaque dos serviços ofertados pela produtora é a produção de vídeos em 360º, que além de proporcionar um panorama de visão inovador, permite possibilidades para ser assistido com óculos de realidade virtual em diversas plataformas, como YouTube e Facebook, por exemplo. Os espectadores, por sua vez, podem interagir com a programação e fazer perguntas.

HISTÓRIA



A Usina de Ideias surgiu a partir do Departamento de Produção da TV Tarobá, sendo que na época havia apenas três profissionais que produziam os comerciais para a emissora em uma sala.





Com o reconhecimento e a expansão do trabalho, a produtora deixou o espaço da TV e começou a atuar de maneira autônoma, com o diferencial de já sair para o mercado com um grande cliente, a própria TV Tarobá.





Por oito anos, entre 2001 e 2009, a Usina de Ideias foi responsável por produzir o conteúdo completo e comercializar a mídia do programa Gravidade Zero, com meia hora de programação semanal. No último ano, a produção já era transmitida em quatro veículos distintos: Tarobá, Multi TV e nas emissoras paulistanas Climatempo e NGT.





“O Gravidade Zero foi um programa precursor, semelhante ao que o canal OFF realiza hoje”, relembra Betinho Baccette.





O sucesso do programa fez a produtora também participar da promoção de transmissão de eventos importantes na época, como o Gravidade Zero Combate, movimentando o esporte em todo o Paraná.