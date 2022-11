Como apostar na Betnacional?

Vejas as melhores opções de apostas e quais as melhores cotações para fazer seus palpites na Betnacional.



Tendo o slogan de ser “A bet dos brasileiros”, a Betnacional é uma das gratas surpresas entre todas as empresas que surgiram em nosso mercado de apostas esportivas nos últimos tempos. A companhia presta um bom serviço e tem vantagens claras para seus clientes.

A Betnacional é uma marca relativamente nova no mercado brasileiro, tendo feito sucesso primeiramente no mercado nordestino de apostas para depois ganhar todo o país, tendo hoje patrocínio de placas no Brasileirão e comerciais em rede nacional na Rede Globo.

Também é a patrocinadora oficial do XV de Piracicaba, Sport Recife, Náutico, Santa Cruz, Vila Nova e do Vitória de Salvador, além de ser a parceira oficial de apostas da NBA em todo o território nacional. Além disso, é a patrocinadora oficial de nomes importantes do passado e do futuro do futebol nacional. Traz Hernanes, ex-jogador do São Paulo e da Seleção Brasileira como um dos patrocinados, assim como Vinícius Júnior, craque do Real Madrid.

A Betnacional é uma marca nova, mas traz consigo toda a experiência do grupo NSX, que é popular no Brasil por oferecer a outras empresas a plataforma necessária para operar seus próprios sites de apostas.

Para os clientes a companhia traz boas vantagens, ainda que não traga para os novos jogadores cadastrados nenhum tipo de bônus de boas-vindas.

Fazendo o seu cadastro para apostar na Betnacional

Ao acessar o site da Betnacional o jogador já irá identificar na parte de cima da tela a área para fazer login em sua conta. Caso ainda não seja cadastrado poderá fazer esse cadastro rapidamente clicando em “Criar Conta”.

O primeiro passo do jogador deverá ser colocar o seu número de CPF e apertar OK. Automaticamente o seu nome e a sua data de nascimento serão preenchidos no formulário de cadastro do site.

Essa é uma tendência que vem ganhando força nos sites de apostas esportivas do mercado e para a empresa pode ser muito importante, já que previne a inserção de dados falsos e cadastros fantasmas. Porém, precisamos ser sinceros: essa é uma tendência que nos assusta. Primeiramente, por que não fica claro de qual base de dados essa informação é extraída.

Em segundo lugar, usando um simples gerador de números aleatórios de CPF presente na internet é possível ter acesso ao nome e data de nascimento de uma pessoa que não está ciente disso. Um perigo, mas assunto para uma discussão muito mais longa do que um parágrafo.

Voltando ao cadastro na Betnacional, o próximo passo deverá ser colocar as suas informações de contato, como endereço de e-mail e telefone celular. Também é necessário cadastrar um nome de usuário e uma senha.



Depois é só concordar com os termos e condições da casa e confirmar que é maior de 18 anos e pronto: você já será um jogador cadastrado na Betnacional assim que clicar em “Criar Conta” ao final do cadastro e já estará apto para fazer o seu primeiro depósito.

Como fazer o primeiro depósito para apostar na Betnacional?

A Betnacional não pode ser considerada famosa por conta de sua grande variedade de métodos de pagamento, mas o que ela disponibiliza para seus clientes pode ser considerado bastante satisfatório.

Um dos métodos de depósito disponíveis na Betnacional é a AstroPay, método com o qual os jogadores conseguem fazer um depósito de no mínimo R$ 30.

O outro método de pagamento disponível na Betnacional é o Pix, disponível tanto para depósitos quanto para saques dos clientes. Esse método é simples, rápido e já caiu no gosto do público.

Para fazer um depósito via Pix na Betnacional o jogador deverá colocar o valor que deseja depositar e gerar um QR Code no próprio site da Betnacional. Transferências feitas diretamente para a chave de transferência do site não serão aceitas.

Também não é possível fazer um Pix usando conta de terceiros. Caso isso ocorra o site não irá aceitar o depósito feito e irá estornar o valor depositado para a mesma conta de pagamento em até 24 horas.

A grande vantagem de um pagamento feito via Pix é a velocidade do seu processamento. Segundo a própria Betnacional o pagamento leva apenas alguns segundos para ser identificado e os créditos são adicionados automaticamente à conta do jogador.

A Betnacional traz bônus para os novos clientes?

A Betnacional segue uma nova tendência, que tem ganhado cada vez mais marcas adeptas no mercado de apostas esportivas brasileiro: não oferecer nenhum tipo de bônus de boas-vindas ou outras promoções para os novos clientes cadastrados.

E isso em um primeiro momento pode ser considerado como uma notícia ruim por parte dos jogadores, mas uma análise mais fria dessa situação pode mostrar que essa notícia não é tão desesperadora quanto parece.

A justificativa da casa para não oferecer um bônus de boas-vindas para os novos jogadores cadastrados é a facilidade com o saque. Sem bônus, sem rollover, o que garante para esses jogadores o saque de seus ganhos muito mais rápido do que seria se tivessem que cumprir uma série de requisitos.

Essa afirmação é verdadeira, ainda que os jogadores tenham que cumprir um “rollover” mínimo de uma vez antes de solicitar o saque. Essa é uma medida internacional seguida por todos os sites de apostas que visa prevenir a utilização da plataforma para lavagem de dinheiro.

A velocidade e a facilidade do saque podem substituir o bônus de boas-vindas e satisfazer o usuário da mesma forma? Essa é uma resposta individual e, caso o jogador prefira a agilidade de receber mais rapidamente a Betnacional pode ser uma das melhores escolhas.

Em quais esportes é possível apostar na Betnacional