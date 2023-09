Como fazer um homem frio ficar louco por você

Frieza pode ser trabalho espiritual para separação do casal



Quando uma relação amorosa esfria, o casal precisa investigar a causa do afastamento sentimental. Normalmente as mulheres ficam mais apreensivas, com medo de serem substituídas, pois um homem frio, fica mais distante.

Diferentemente da mulher, que mesmo vivenciando um amor sem grandes encantos, pode tentar reacender a chama que um dia uniu o casal, passando por cima do que ela entende como um momento ruim.

Muitas vezes pode-se estar vivendo um relacionamento unilateral, que consiste naquele em que apenas um lado está realmente disposto a lutar por uma vida a dois. Culturalmente falando, mesmo estando infeliz, o homem tende a permanecer em um casamento, seja por questões relacionadas a construções sociais, que inclui o tradicionalismo da família, ou por medo de recomeçar a vida, podendo também ter relação com a segurança afetiva que a relação oferece. Daí a causa de tantos homens viverem apáticos dentro dos relacionamentos, consequentemente o homem frio magoa a mulher, que é um ser mais sensível, sentimentalmente falando.

Mesmo tendo tal percepção, uma mulher pode optar por seguir ou não com a relação. Segundo levantou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2021, 70% dos divórcios no Brasil acontecem a partir da iniciativa de mulheres.

A mulher tenta compreender a relação, recorre ao diálogo, procura resolver os problemas, podendo valer-se de recursos espirituais, inclusive, como amarração amorosa e outros trabalhos espirituais.

Neste sentido, o Pai Antônio de Ogum explica que “A amarração amorosa é uma prática espiritual que busca unir duas pessoas em um relacionamento amoroso. Geralmente, é feita por meio de rituais, feitiços ou trabalhos espirituais que visam manipular as energias do universo para atrair uma pessoa para outra”.

Para quem não sabe mais o que fazer com a relação, trouxemos algumas dicas.

Homem frio? Saiba como deixá-lo pensando em você

Nem sempre um homem frio na relação significa falta de amor. O distanciamento pode ter relação com problemas pessoais, profissionais, financeiros, ou mesmo erro de comunicação entre o casal, alguma questão mal resolvida que ficou e o homem foi “empurrando com a barriga”.

Saiba como resgatar a atenção do homem para você.

Homem frio na intimidade

Para atrair os desejos de um homem, primeiro a mulher precisa ter o entendimento de que os homens não gostam de nada muito fácil. Então dominar a arte de seduzir sem parecer oferecida demais pode ser um bom começo.

Enviar mensagens picantes ao longo do dia, demonstrando interesse íntimo nele, pode instigar os seus pensamentos. A mulher também precisa investir na sua própria saúde mental e não ficar pensando somente em conquistar. Acredite, uma mulher segura sobre si é muito interessante para um homem.

Apostar nas roupas íntimas pode fazer as coisas esquentarem, desde que não seja nada muito planejado. Dar umas voltas pela casa com um conjuntinho de renda, ir pegar uma água na cozinha, de maneira despretensiosa pode fazer com que o seu homem desligue o futebol e vá correndo para o quarto do casal.

Permitir que o homem conduza a relação também pode deixá-lo mais atraído e com vontade de “quero mais”. Seja criativa e inteligente!.

Homem frio sentimentalmente

Outra situação recorrente é a do homem frio sentimentalmente. Ele até demonstra interesse íntimo, mas pode não expor sentimentos quando a ficada termina. Isso pode ter relação com frustrações passadas ou mesmo problemas de cunho familiar, alguma coisa relacionada aos pais, etc.

O fato é que se ele te procura na intimidade é porque pensa em você. Uma boa saída é tentar conversar sobre ele melhorar neste aspecto. Seja franca com frases como “nossa relação está ótima, só falta você se abrir um pouco mais comigo”. Ou mesmo dizer “estou ficando confusa. Você me procura quando sente vontade e depois não diz mais nada”. Nem sempre o homem frio sentimentalmente o faz propositalmente. Muitas vezes ele pode nem perceber que isso se trata de uma frieza, portanto a importância do diálogo.

Homem frio com as questões que te envolvem

Aqui já temos uma situação que merece atenção. Existe o homem que sente atração, demonstra sentimento, mas não demonstra preocupação alguma com as questões ou problemas de sua companheira.

Por exemplo, se a mulher está enfrentando alguma adversidade na família, saúde, ou financeira, este homem logo se afasta para não precisar ter o trabalho de ajudar. É o tipo de pessoa com quem uma mulher deve ficar atenta, pois parece mais oportunista de todos.

E como fazer este homem cair em si?

Primeiramente é preciso entender os motivos que o levam a ter esse tipo de atitude. Se a crise da mulher for financeira, ele tem condições de construir? Talvez ele esteja se afastado justamente por não ter um emprego tão bom assim e conhecendo suas limitações, prefere assistir por fora para não atrapalhar.

O problema é de saúde e ele tira o corpo fora para não ajudar? Aqui o sinal de alerta já deve ser erguido, pois essa é uma pessoa que não se importa mesmo com sua companheira. Nesse caso a mulher precisa dar um sacode, podendo até oferecer uma segunda chance, porém percebendo que ele de fato não está disposto a melhorar, não há muito o que fazer.

O diálogo é sempre uma boa saída