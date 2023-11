Crie efeitos incríveis em seus vídeos com o editor de vídeo online gratuito CapCut

Dentre as opções de editores de vídeo online disponíveis no mercado, o CapCut se destaca positivamente, trazendo uma série de ferramentas complexas e com utilização simples.

De acordo com levantamento do site ElectronicHubs, o brasileiro passa, em média, 10 horas por dia na frente de um smartphone. Isso nos coloca em segundo lugar no ranking mundial, perdendo somente para a África do Sul. Do tempo dedicado às telas, é certo que um percentual é gasto assistindo vídeos.

Para quem se interessa pela produção audiovisual, a edição de vídeos não é um bicho de sete cabeças, especialmente se você conhecer os editores corretos, com as melhores ferramentas. Esse é o caso do CapCut Online, o qual funciona exclusivamente pela internet, sem precisar baixar nenhum programa.

Nesse texto nós vamos falar sobre os principais efeitos que podem ser criados com o CapCut Online, bem como você pode utilizá-los para produzir vídeos. Como o nome indica, o editor é completamente online e possui uma interface “clean” que facilita a tarefa para quem não possui experiência.

5 dicas de efeitos que você pode usar com o CapCut

1. Utilizar transições, filtros e efeitos

Dentre as opções mais interessantes de efeitos no CapCut Online estão as transições e os filtros. Os primeiros são as formas como diferentes partes de um vídeo se relacionam, evitando o corte “brusco”. No caso dos filtros, eles trazem uma aparência diferenciada para o material audiovisual editado.

É interessante mencionar que, na hora de usar transições, filtros e efeitos, você deve considerar a utilização do vídeo, já que nem todos os efeitos funcionam em todos os espaços. Alguns exemplos de efeitos presentes no CapCut Online são flashes, zooms, desfoques, distorções e molduras.

2. Remover fundo de vídeo

O CapCut Online é um editor de vídeo gratuito conhecido, entre outras coisas, pela sua ferramenta de remoção de fundo de vídeo. A partir da funcionalidade, é possível escolher qualquer background que deseje, o que dá espaço para efeitos interessantes e sem a necessidade de uma tela verde física.

3. Converter texto em voz e gerar legendas

Nem todos os efeitos interessantes para vídeos incluem aspectos visuais chamativos. Algumas vezes, simples ferramentas de acessibilidade são suficientes. O CapCut Online conta com duas: converter texto em voz e gerar legendas automáticas. Para essa última, existe a diferenciação entre voz e música.

Para garantir que as ferramentas do CapCut Online reconheçam adequadamente os áudios, a função possui diferentes idiomas, como o português, o inglês, o espanhol e o russo. Se você perceber algum erro eventual, basta escolher a opção de inserir manualmente as legendas para o áudio do vídeo.

4. Utilizar vídeos próprios ou do CapCut Online

Uma coisa que nem todos sabem sobre o CapCut Online, é que o serviço possui uma biblioteca local de vídeos, os quais podem ser utilizados pelos usuários que acessam o editor. Naturalmente, nada impede que você utilize as próprias mídias, mas pode ser interessante checar o que o serviço traz.

5 . Exportar em alta resolução

Efeitos incríveis requerem uma boa resolução para serem conferidos. Por conta disso, o CapCut oferece a possibilidade de exportar os materiais finais em 360p, 480p, 720p, 1080p, 2k e 4k. Opções mais altas oferecerão qualidades maiores, mas podem levar um tempinho extra para exportarem.

Além disso, nem todas as plataformas e redes sociais aceitam resoluções mais altas, o que o CapCut Online leva em conta. Ao clicar em exportar um vídeo, ele fornecerá sugestões para o usuário. Além da resolução, você pode mudar a qualidade (alta, baixa e recomendada), taxa de quadros e formato.

Vantagens do editor de vídeo online CapCut