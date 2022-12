Curso Prime Londrina é campeão de aprovações em medicina na PUCPR

O Curso Prime em Londrina é campeão de aprovações no vestibular de medicina da PUCPR. Em 2022, dois alunos do pré-vestibular conquistaram aprovação em 1º lugar e em 2º lugar no processo seletivo da universidade.

E os resultados não param de surpreender. No total, apenas no vestibular de verão de 2022, foram dez alunos do Prime aprovados para medicina da PUCPR. Em 2021, os resultados também foram excelentes, com 27 aprovados nas duas edições do vestibular.

Essa não é a primeira vez que alunos do Prime conquistam os primeiros lugares no concurso. Em 2018, uma aluna do cursinho também conquistou o 1º lugar em medicina na PUCPR.

“É uma satisfação enorme celebrar uma vitória com essa! A alegria é geral no Prime, estamos com a sensação de missão cumprida”, comemora a orientadora de estudos do Prime, Silvia Miccoli.

Dicas do Prime para ser aprovado em medicina na PUCPR



Silvia explica que os excelentes resultados dos vestibulandos que querem estudar medicina na PUCPR decorre de estratégias pedagógicas exclusivas para este objetivo, em paralelo à preparação para outros vestibulares.



Um dos diferenciais do Prime é que o time do pré-vestibular é especialista em estudar as provas das universidades mais procuradas pelos alunos para levantar temas recorrentes nos vestibulares dos últimos cinco anos. Com base nesses estudos, equipe pedagógica, orientadoras de estudos e professores fazem um trabalho bastante focado nos assuntos mais cobrados no concurso.

“Apoiamos os vestibulandos para que eles compreendam quais os temas que precisam de mais foco, orientando-os para que invistam energia no estudo destes conteúdos”, explica.

No Prime, o atendimento é personalizado de acordo com o objetivo de cada aluno. A equipe sabe que os vestibulares são diferentes entre si, por isso, a estratégia tem que ser traçada de acordo com as metas de cada um.

Não é preciso saber tudo, mas canalizar os estudos para o que é mais cobrado na prova da universidade que o estudante deseja. “Dessa forma, é possível canalizar energia para o que realmente importa. Não se perde tempo estudando conteúdos com baixas chances de aparecerem nas provas de maior interesse.”

Parece simples, mas Silvia destaca que o trabalho não é fácil. Afinal, para passar no vestibular de medicina é preciso dedicação e perseverança, o que exige do aluno que ele estude com regularidade. O desafio é conseguir que o estudante crie rotina para fazer a quantidade necessária de exercícios, revisões e aprendizagem de novos conteúdos. Por meio da performance nos estudos a equipe consegue trabalhar, ainda, questões de resiliência e métodos para reduzir a ansiedade.

O Prime leva o vestibulando a compreender exatamente aquilo que precisa estudar mais e aquilo que pode estudar menos, considerando o grau de dificuldade de cada tema e como resolver as questões caso os conteúdos mais desafiadores apareçam na prova.

Dessa forma, eles tornam-se mais seguros para enfrentarem as quatro ou cinco horas de vestibular que podem ser decisivas para o resto da vida. “O equilíbrio é a base para que qualquer assunto seja aprendido, dentro dos limites de cada um. Só vive o propósito quem suporta o processo”, ensina.

Estudante conta sobre aprovação em medicina