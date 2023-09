Dia do Sexo: Saúde Sexual Masculina em Foco

A saúde sexual é uma parte crucial da qualidade de vida e bem-estar de qualquer homem. No entanto, muitos hesitam em buscar ajuda ou discutir problemas relacionados ao desempenho sexual. É importante entender que buscar ajuda não é sinal de fraqueza, mas sim de coragem.

O dia 6 de setembro marca o Dia do Sexo , uma data que nos lembra da importância da intimidade e do prazer saudável nas nossas vidas. É também uma ocasião perfeita para discutir abertamente a saúde sexual masculina, um tema muitas vezes negligenciado e envolto em tabus, mas de extrema importância.

Listamos abaixo 3 dos problemas sexuais masculinos mais comuns:

Esta condição pode surgir devido a uma variedade de fatores, tanto físicos quanto psicológicos. Questões como diabetes, hipertensão arterial, doenças cardíacas, obesidade, estresse, ansiedade e até mesmo problemas de relacionamento podem desempenhar um papel significativo no desenvolvimento da disfunção erétil. A boa notícia é que, independentemente da causa subjacente, a Disfunção Erétil tem tratamento.

A Disfunção Erétil , comumente conhecida como impotência sexual, é um problema que afeta milhões de homens em todo o mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que cerca de 100 milhões de homens apresentem disfunção erétil, tornando-se a disfunção sexual mais comum nessa população após os 40 anos. No Brasil, a prevalência se aproxima de 50% após essa mesma faixa etária, o que equivale a cerca de 16 milhões de homens afetados por essa condição.

A Ejaculação Precoce é outro problema sexual que afeta muitos homens em todo o mundo. Segundo médicos da GlobalMed, ela atinge cerca de 30% da população masculina global.





Essa condição é caracterizada pela ejaculação rápida e incontrolável antes do desejado durante o ato sexual, causando frequentemente frustração e ansiedade tanto para o homem quanto para o parceiro. No entanto, é fundamental compreender que, com o tratamento adequado, muitos homens podem recuperar o controle sobre sua resposta sexual e prolongar o tempo até a ejaculação.