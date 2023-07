Empresas de apostas esportivas podem ajudar a combater fraudes no futebol?

Entenda de que forma os sites de apostas esportivas podem contribuir para evitar este tipo de situação.

As apostas esportivas têm se tornado cada vez mais presentes no cotidiano dos brasileiros e como se pode imaginar, o futebol é um dos esportes mais populares no mundo e também aqui no Brasil.

Porém, assim como na política ou em outras áreas, o futebol também pode sofrer com fraudes e manipulações e é sobre isso que vamos falar neste artigo.

Estudos recentes feitos pela Universidade Federal da Paraíba apontam que a regulamentação do mercado pode ajudar a combater fraudes, manipulações e dissimulações sobre informações privilegiadas.

Sim, as empresas de apostas esportivas podem ajudar a combater as fraudes no futebol! Acompanhe a leitura até o final e entenda como elas podem detectar e ajudar na prevenção!

Quais são os tipos mais comuns de fraudes no futebol?

Infelizmente, o Brasil é um dos países listados com mais casos suspeitos de fraudes em apostas online no ano de 2022, conforme aponta o G1.

A empresa Sportradar compilou um estudo com mais de 400 casas de apostas no mundo e verificou casos em que existe a possibilidade de fraude.

De acordo com o estudo, o Brasil contém 152 possíveis casos de fraudes e esse dado tem muita relação com a urgência de ações de regulamentação das empresas de apostas esportivas no Brasil.

Por ser um esporte tão popularizado no mundo, o futebol é um dos esportes em que ocorrem muitas fraudes. Vamos conhecer alguns tipos.

Manipulação de resultados

Esse tipo de fraude envolve jogadores, treinadores, árbitros e outros profissionais, que influenciam o resultado de uma partida de futebol.



Em 2022, tivemos um escândalo de manipulação de jogos no futebol brasileiro. Segundo informações, o Ministério Público denunciou 16 pessoas, entre empresários e atletas envolvidos.

O caso de manipulação ocorreu nas partidas das séries A e B do Campeonato Brasileiro de 2022, além dos torneios estaduais de 2023.

Compra de árbitros e jogadores

É comum oferecer subornos financeiros para os jogadores ou árbitros com o objetivo de influenciar no resultado de uma partida de futebol.

Esse tipo de suborno envolve o favorecimento de uma equipe pelo árbitro ou erros cometidos pelos jogadores no decorrer dos jogos.

Lavagem de dinheiro

Outro tipo de ação comum é a lavagem de dinheiro. Nesta ação, o dinheiro obtido ilegalmente é disfarçado como sendo de uma atividade legalizada.

Dentro do futebol, isso ocorre quando pessoas utilizam um time para “legalizar” o dinheiro sujo, investindo grandes quantias financeiras por meio de transferências de jogadores.

Informações privilegiadas

A manipulação é feita através de apostadores que influenciam o mercado por meio de informações privilegiadas com o intuito de obter lucro pessoal.

Especialistas do Lance explicam quais são os impactos da manipulação de apostas nos negócios do futebol. Isso porque a aleatoriedade, ou seja, o fator de imprevisibilidade, é um dos principais para manter o público engajado no decorrer do jogo.

Esse tipo de corrupção no esporte pode desvalorizar o jogo e fazer com que os patrocinadores desvinculem suas imagens para não serem manchados por um time ou atleta.

O papel das casas de apostas esportivas na detecção de fraudes no futebol

As empresas que atuam no mercado esportivo podem desempenhar um papel fundamental no monitoramento de fraudes e corrupções que ocorrem nas apostas.

Vamos falar sobre os métodos que podem ser aplicados pelas empresas:

● Análise das odds: verificar movimentações estranhas das probabilidades, indicando uma atividade incomum que podem vir a ser manipulações dos jogos; ● Análise de padrões de apostas: por meio de inteligência artificial, as empresas monitoram padrões suspeitos, verificando o valor investido, o histórico, entre outros dados; ● Colaboração com autoridades competentes: as casas de apostas podem colaborar fazendo denúncias para as autoridades investigam suspeitas de fraudes; ● Movimentações financeiras: altas quantias financeiras aplicadas nas casas de apostas esportivas podem ser um sinal de fraude. ● Comparar informações: as empresas realizam comparações de diversas atividades em muitos sites de apostas esportivas a fim de analisar padrões incomuns. Nos casos em que há muita discrepância, pode ser um sinal de fraudes.

Essas são apenas algumas ações que as empresas de apostas podem realizar para colaborar na detecção de fraudes no futebol. Por isso, é fundamental que haja uma regulamentação para se apoiar nesses casos.

Como os sites de apostas esportivas podem ajudar na prevenção de fraudes no futebol?

Além de colaborar na detecção de fraudes, as empresas de apostas esportivas podem ajudar a preveni-las por meio de várias ações:

Educação e conscientização

As casas de apostas podem ajudar divulgando conteúdos a respeito da importância de um jogo legalizado e das consequências em casos de manipulação de resultados.

Além disso, fornecer informações sobre o andamento da regulamentação no Brasil, entre outras temáticas importantes, poderá colaborar na prevenção.

Ações de transparência

Divulgar dados verídicos sobre as apostas e informações detalhadas sobre os jogos pode facilitar o entendimento pelos apostadores e leigos no assunto.

Esse tipo de ação ajuda a combater e prevenir fraudes no sentido de facilitar o acesso aos dados.

Monitorar as apostas

É fundamental que as casas de apostas esportivas monitorem de forma contínua as atividades para verificar padrões ou ações suspeitas.

Com essa análise detalhada, as empresas podem fornecer informações às autoridades para investigar possíveis casos de fraudes.

