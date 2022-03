Empréstimo no cartão de crédito é opção com juros baixos e menos burocracia

Atualmente, as mais variadas opções de empréstimo têm surgido no mercado. As promessas são muitas e das mais atraentes. Nas propagandas, conseguir dinheiro de maneira fácil, rápida e sem burocracia aparenta ser uma tarefa simples. Ainda que seja preciso tomar cuidado, fato é que com o boom de financeiras e fintechs oferecendo diversas opções de empréstimo, quem precisa de dinheiro não tem que necessariamente recorrer a um banco para conseguir aquela quantia a mais para saldar as dívidas ou lidar com um imprevisto financeiro.

Em uma rápida busca na internet é possível encontrar as mais diversas opções de empréstimo facilitado. O consumidor está com o poder de escolha nas mãos e pode optar pela empresa que oferece mais segurança, vantagens, menos juros e burocracia. Uma das novas alternativas do mercado é o empréstimo por cartão de crédito. A nova modalidade permite que o dinheiro seja liberado em poucas horas sendo necessário apenas ter um cartão de crédito com limite disponível.

Empréstimo no cartão de crédito: como funciona?

O empréstimo no cartão de crédito é uma opção que tem crescido nos últimos anos e que já é oferecida por algumas financeiras e fintechs. As exigências são simples e o processo também. O cliente precisa ter um cartão de crédito em seu nome com limite disponível. Na maioria das vezes não é necessário comprovar renda ou ter o nome limpo.

Um simples cadastro em um site com informações básicas e dados pessoais como endereço, telefone e documento com foto já libera o dinheiro de acordo com o limite disponível no cartão utilizado pelo cliente. É possível escolher o valor do empréstimo e as condições mais favoráveis para pagamento, que é feito através da própria fatura do cartão.

Uma das empresas que oferecem esse tipo de serviço na região é a Limite na Hora, criada por Hamilton Ribas. Com alguns anos no mercado, a empresa oferece empréstimo por cartão de crédito de maneira descomplicada. A ideia é dar a opção de uma forma mais simples de empréstimo, com menos burocracia e juros mais baixos. Através de um site o cliente faz um cadastro com seus dados pessoais e escolhe a quantia que deseja emprestar.

A depender do valor e das condições do pagamento, os juros partem de 1,13% ao mês e vão aumentando de acordo com o número de parcelas escolhidas. É possível pagar em 2 até 18 parcelas a quantia emprestada, a depender do valor. Os empréstimos podem ser feitos por pessoas físicas e por pessoas jurídicas, desde que haja no nome da pessoa ou da empresa um cartão de crédito com limite disponível. O dinheiro cai direto na conta escolhida.

A intenção da Limite na Hora é oferecer empréstimos de maneira rápida, fácil e com menos burocracia. A empresa entende que muitas vezes as pessoas precisam de dinheiro para algo pontual, ou para investir e acabam esbarrando nas muitas exigências dos bancos tradicionais. Com a vida cada vez mais corrida, nem todas as pessoas têm tempo para correr atrás de documentos, e no caso de trabalhadores autônomos, nem sempre é possível comprovar renda.



O objetivo é descomplicar o empréstimo, e oferecer aos clientes o dinheiro na conta de maneira rápida, com uma taxa de juros justa. Empréstimo acaba sendo uma necessidade para algumas pessoas, e as formas mais rápidas de conseguir o dinheiro tendem a se tornar cada vez mais comuns. Empresas como a Limite na Hora buscam facilitar este processo e descomplicar as transações financeiras. Essa é uma tendência de mercado que deve vir crescendo ano a ano.



Empréstimo no cartão de crédito pode trazer vantagens:

O empréstimo no cartão de crédito vem se popularizando e é uma opção que pode trazer vantagens se bem utilizada. Por ser uma forma rápida e fácil de conseguir dinheiro, essa é uma modalidade que pode principalmente beneficiar aquele cliente que precisa de um dinheiro para saldar uma dívida inesperada, ou lidar com uma urgência financeira que surgiu em uma hora inoportuna. A depender do número de parcelas escolhido para saldar a dívida, os juros são bem mais baixos do que os dos bancos tradicionais, e o fato do pagamento ser feito diretamente na fatura do cartão evita que o cliente esqueça o pagamento ou deixe parcelas sem pagar, acumulando juros.

Essa é uma modalidade de empréstimo que também pode ser útil para empresários, já que é possível conceder o dinheiro também para pessoas jurídicas que possuam cartão de crédito e o pagamento também é feito através da fatura.

É claro que como em todo empréstimo, é preciso ter cuidado. Organizar as contas e o orçamento para entender se é possível emprestar aquela quantia e se será possível pagar as parcelas em dia é sempre indicado. O empréstimo no cartão, assim como qualquer outro empréstimo, deve ser utilizado com cautela e inteligência para saldar dívidas e não para acumulá-las. Mantendo as parcelas dentro do que você pode pagar e emprestando a quantia com a parcimônia necessária, o empréstimo no cartão de crédito é mais uma das várias alternativas que o mercado oferece para os consumidores.



Cuidado para evitar golpes:

Quando se fala de empréstimo é natural que surja o medo de não estar lidando com empresas idôneas e cair em um golpe. Isso é uma realidade no Brasil, diariamente são noticiadas situações em que as pessoas acabam sendo vítimas de golpistas que se aproveitam da vulnerabilidade financeira de outras para agir de má fé. Para evitar que isso aconteça, é preciso tomar algumas atitudes simples, mas que podem fazer a diferença.

A primeira delas é entender que empréstimos feitos por empresas sérias não oferecem risco algum. Por isso, pesquise a reputação da empresa na qual você pretende emprestar dinheiro e busque referências. Não acredite em propostas que chegam por WhatsApp sem nenhuma referência e desconfie de promessas muito grandiosas. O ideal é buscar sempre empresas que já estejam há algum tempo no mercado e saibam te dar todo o suporte necessário durante as etapas do processo.

Também é preciso desconfiar de promessas fáceis que chegam oferecendo vantagens demais sem explicar muita coisa. É sempre preciso lembrar que quando estamos falando de dinheiro, é necessário lidar com muita seriedade com o assunto e que por mais que seja um momento financeiro complicado, é preciso agir com calma e cautela para não acabar caindo em um golpe.

Conseguir credibilidade no mercado de empréstimos é um processo feito com muita cautela, e por isso é sempre melhor optar por aquelas empresas que já tenham experiência e boas referências. Na região, como já citamos, uma das empresas que vem ganhando espaço no mercado é a Limite na Hora, que tem sido pioneira na modalidade de empréstimos no cartão de crédito e tem boa reputação não só na região de Londrina, como em outros lugares do Brasil.